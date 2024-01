Zrobił "Kuszczaka". Niewiarygodne. Idealna kopia [WIDEO]

- Mamy sytuację niecodzienną. Czegoś takiego to już dawno nie widzieliśmy. Kozioł, źle obliczył wszystko. To jest jedna z kuriozalnych bramek - powiedział 30 maja 2006 roku Dariusz Szpakowski, który komentował mecz Polska - Kolumbia. Wtedy to spektakularną wpadkę zaliczył ówczesny bramkarz kadry Tomasz Kuszczak, który wpuścił "strzał" z drugiego końca boiska. Takie same słowa Szpakowski mógłby wypowiedzieć, widząc ostatniego gola, jaki na początku 2024 padł w Brazylii.

