To się dzieje! Wielki sukces Barcelony. Zrobili to

Latem 2023 roku FC Barcelona poinformowała o transferze Vitora Roque z Athletico Paranaense. Brazylijczyk połowę sezonu spędził w tym klubie, a pod koniec grudnia dołączył do zespołu mistrzów Hiszpanii. Barcelona zapłaciła za niego 40 milionów euro i podpisała kontrakt do końca czerwca 2031 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów. Przedstawił nam swoją opinię

Jednak jak to było w przypadku wielu transferów Barcelony w poprzednich latach, tak i z tym klub musiał szukać pieniędzy i możliwości, żeby zarejestrować Roque w rozgrywkach La Liga. Hiszpańskie media informowały, że Brazylijczyk może zostać zarejestrowany do końca tego sezonu w ramach wypożyczenia. Aby klub mógł zgłosić Roque do rozgrywek na stałe, musi odnotować kolejne przychody w przyszłości - mowa tutaj o kwocie sięgającej około 20 mln euro.

- Z tego, co mi przekazano, proces rejestracji nie został jeszcze zakończony. Mam nadzieję, że będę mógł go powołać. To chyba kwestia godzin - tak o rejestracji Roque mówił Xavi Hernandez na środowej konferencji prasowej. Napastnik, który w Barcelonie będzie grał z numerem "19", wstępnie znalazł się w kadrze na mecz z Las Palmas, ale z dopiskiem "w oczekiwaniu na rejestrację".

FC Barcelona ciągle pracuje nad zarejestrowaniem Vitora Roque

W godzinach wieczornych hiszpańskie media zaczęły informować, że Barcelona rozpoczęła proces rejestracji Vitora Roque. Jako pierwsze tę wieść przekazało radio COPE.

Szybko pojawiły się kolejne informacje w sprawie. Krótko po godzinie 21:00 na oficjalnym profilu FC Barcelony w serwisie X pojawił się krótki komunikat. "Zarejestrowany" - napisano obok zdjęcia Victora Roque, potwierdzając tym samym, że udało się dopiąć wszelkie formalności.

Chociaż Roque przychodzi do FC Barcelony jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego, to niewykluczone, że już teraz będzie jego konkurentem do gry w ataku, a momentami także partnerem. - Vitor może grać z Robertem w określonych momentach meczu. Roque może grać w środku ataku lub na skrzydle. Spokojnie obaj gracze mogą się dostosować - zapowiadał Xavi.

Jeśli Brazylijczyka się Barcelonie zarejestrować, to pierwsza okazja do ich wspólnej gry pojawi się w czwartek 4 stycznia o 21:30.