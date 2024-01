Media: Lech podjął decyzję ws. transferu gwiazdy. Wszystko jasne

Choć za Lechem Poznań nierówna runda jesienna, to w szeregach poznaniaków był piłkarz, który w trudnych momentach potrafił przesądzić o zwycięstwie. Kristoffer Velde to jeden z najważniejszych zawodników w zespole prowadzonym do niedawna przez Johna van den Broma, a którym dziś zarządza już Mariusz Rumak. Nic więc dziwnego, że wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Czy Lech straci swoją gwiazdę już zimą? Zdaniem mediów w klubowych gabinetach zapadła już decyzja.

