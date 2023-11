Wielka porażka FIFA. Jest decyzja. "Żadnych ograniczeń"

Agenci piłkarscy w świecie piłki nożnej uchodzą za szare eminencje. To głównie od nich zależy, kto gdzie trafia i za ile. Według danych FIFA, przywołanych przez AP News, cała branża zarobiła w 2022 roku ponad 600 milionów dolarów na transakcjach międzynarodowych, związanych z transferami piłkarzy. FIFA postanowiła ten rynek uregulować i walczyć z pewnymi nadużyciami. Wygląda jednak na to, że w tej walce poległa.

FIFA chciała ukrócić władzę agentów. Nie wyszło

FIFA już od dwóch lat próbowała wdrożyć przepisy, na mocy których agenci nie mogli pobierać prowizji większych niż sześć procent od wartości kontraktu piłkarza lub maksymalnie 10 procent wartości transferu od klubu sprzedającego. Ponadto byliby oni również ograniczeni do pobierania trzech proc. wynagrodzenia gracza, jeśli zarobki te przekraczałyby 200 000 dolarów rocznie lub pięciu proc., jeśli gracz zarabiałby poniżej 200 000 dolarów. Opłaty byłyby zaś uiszczane za pośrednictwem izby rozliczeń finansowych FIFA z siedzibą w Paryżu celem zapewnienia większej przejrzystości. Jak informuje "Daily Mail", przepisy zaskarżyła grupa przedstawicieli angielskich agencji CAA Base, Stellar i Wasserman.

Sąd w tym wypadku stanął po stronie agentów i regulacje przynajmniej na terenie Wielkiej Brytanii nie wejdą w życie. - Angielscy agenci piłkarscy wygrali sprawę sądową przeciwko FIFA. Nie będzie żadnych ograniczeń dotyczących agentów w przypadku transferów. Agencje połączyły siły, aby rzucić wyzwanie FIFA w sprawie nowych przepisów - poinformował na platformie X dziennikarz, Fabrizio Romano.

Angielscy agenci wygrali proces z FIFA. "Młot do rozłupania orzecha"

Wygranego procesu angielskim agentom pogratulowało Europejskiego Stowarzyszenia Agentów Piłkarskich. - Cieszymy się, że sąd stanął po stronie agentów i zablokował wdrożenie tych regulacji. Jak trafnie ujęli to nasi angielscy przyjaciele, te przepisy były próbą użycia młota do rozłupania orzecha, co było daleko idącym przekroczeniem i przekroczeniem, wykraczającym poza uzasadniony powód - napisano w oświadczeniu.

Strona agentów piłkarskich argumentowała, że limity narzucane FIFA doprowadziłyby do bankructwa mniejsze agencje. Zaś pośrednictwo izby rozliczeń finansowych FIFA niosłoby ryzyko utraty poufności. Spośród pięciu najlepszych lig Europy regulacje obowiązują jedynie we Włoszech. W pozostałych krajach udało się je uchylić.