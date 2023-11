Co z Lewandowskim? Niewiarygodne, jak opisują go kibice [WIDEO]

Barcelona ostatnią wysoką wygraną odniosła już ponad dwa miesiące temu. 19 września w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów mierzyła się z belgijskim Royal Antwerp i wygrała aż 5:0. Od tego czasu podopieczni Xaviego... ani razu nie potrafili wygrać więcej niż jedną bramką.

Bardzo słaba forma Lewandowskiego. Kibice Barcelony nie hamują się w krytyce

Słabą, nudną grę Barcelona przeplatała kosztownymi wizerunkowo porażkami i remisami. Przegrana 1:2 w El Clasico. Porażka 0:1 z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów, czy nawet ostatni remis 1:1 w meczu ligowym z Rayo Vallecano, po którym Robert Lewandowski został porównany do... traktora. Zresztą hiszpańskie media lubują się w motoryzacji, bo po wtorkowym starciu z FC Porto "AS" określił go mianem Łady Niwy. I niestety dziennikarzowi nie chodziło o powiedzenie "gniotsja nie łamiotsja".

Krytyka Roberta Lewandowskiego nie może dziwić. W tym sezonie zdobył zaledwie siedem goli w La Liga i tylko jednego w Lidze Mistrzów. Ten transfer miał zapewnić Barcelonie napastnika klasy światowej, a nawet w Hiszpanii coraz częściej wtapia się w tło. Kibice już się nie hamują, co potwierdzają ich wypowiedzi dla Polsatu Sport po meczu z FC Porto.

- Mecz był bardzo dobry, ale Lewandowski był tragiczny, po prostu tragiczny. Strzela bardzo słabo na bramki, traci dużo piłek. - mówi jeden z kibiców. Jego kolega następnie dokłada swoje trzy grosze. - Jest w słabej formie. Od dawna już nie jest sobą - stwierdza.

Kolejnych trzech kibiców również nie wystawia dobrej oceny polskiemu napastnikowi. - Jest dziewiątką, ale obecnie nie jest w dobrej formie - mówi jeden z nich. Dlaczego? - Od czasu kontuzji go nie ma. Brakuje mu wiele. Brakuje mu pewności siebie, żeby strzelać gola - dodaje inny. - Powinni byli zmienić go w przerwie na rzecz Ferrana Torresa. W drugiej połowie nic nie zrobił - mówi wprost trzeci.

- Tak, komentowaliśmy, że tak jakby narzekał, i że jest w takim jakby stanie... ale hej. Robert na pewno znowu będzie zdobywał bramki - zakończył optymistycznie ostatni przepytywany przez telewizję kibic Barcelony.

Pierwsza okazja do powrotu na dobre tory? Już w niedzielę 3 grudnia o godzinie 21:00. FC Barcelona tego wieczora zagra z Atletico Madryt. Ten mecz będzie ważny z jeszcze jednego powodu. Hiszpańskie media wprost piszą, że Xavi obecnie walczy o zachowanie posady. Mimo krytyki trener ufa Lewandowskiemu. Bronił go też po meczu z FC Porto, w którym nie ściągnął go mimo naprawdę kiepskiej gry.