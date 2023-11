Probierz przyznał, że jego pomysł nie wypalił. "Lepiej nie robić czegoś sztucznego"

Zimowe sparingi z udziałem ligowców były standardową praktyką jeszcze kilkanaście lat temu. Takie zgrupowania miały miejsce m.in. za kadencji Leo Beenhakkera, Franciszka Smudy czy nawet Adama Nawałki, kiedy odbudowywał reprezentację Polski. Michał Probierz uważał, że dobrym pomysłem byłoby wrócić do tego. Kilka dni temu wyrażał chęci, ale jego ambitne plany na razie trzeba odsunąć na bok.

Wiemy, co z planowanym zgrupowaniem ligowców

Zimą część klubów Ekstraklasy uda się do Turcji na zgrupowanie przed rundą rewanżową PKO Ekstraklasy. Selekcjoner chciał wyciągnąć najlepszych polskich piłkarzy z tych klubów, by z nimi popracować i zobaczyć ich nawet w sparingach. To mogła być szansa dla niektórych, by zbliżyć się do tej właściwej reprezentacji, z piłkarzami z lig zagranicznych.

Ostatecznie realizacja tego pomysłu nie dojdzie do skutku. Wszelkie okoliczności nie sprzyjały organizacji takiego zgrupowania. Kluby nie będą skłonne wypuścić polskich piłkarzy na treningi pod okiem selekcjonera kadry narodowej. Poza tym nie wszystkie zespoły będą w Turcji. Niektóre wybrały zupełnie inny kierunek na zimowe zgrupowanie. Probierz znalazł jednak inne rozwiązanie. Jego sztab pojedzie za klubami Ekstraklasy, żeby obserwować konkretnych zawodników.

- Przemyśleliśmy to. Nie chcemy trenerom klubowym robić problemów. Większość tych zawodników, która byłaby tam, to widziałem ich w reprezentacji młodzieżowej. Jest też grupa zawodników, która nie jedzie do Turcji. Patrzyliśmy i rozeszło się tak, że niektórzy jadą do Turcji, niektórzy do Hiszpanii. Rozmawiałem z dwoma trenerami, jak oni to widzą i lepiej czegoś takiego nie robić. Żeby nie robić czegoś sztucznego, żeby nie robić tylko po to, żeby zrobić - powiedział w programie "Liga+ Extra".

- Wolimy już pojechać do Turcji na parę sparingów, zobaczymy tych zawodników, których chcemy. Nawet na trening - dodał selekcjoner.

Reprezentacja Polski wróci do gry za cztery miesiące. 21 marca zagra półfinał baraży o Euro z Estonią. Pięć dni później może zagrać w ewentualnym finale z Walią lub Finlandią. Ekstraklasa skończy granie w tym roku 20 grudnia, wróci 9 lutego.