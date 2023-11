Dramat Kamila Stocha. I zaskakujące słowa po najgorszym starcie sezonu w karierze

Zaledwie 87,5 metra. Noty od sędziów: 14,5, 14,5 i 15 punktów. Za wiatr +4,9 pkt i łączna nota 50,4 pkt. Tak wygląda niedzielny występ Kamila Stocha w liczbach.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o zakończeniu kariery: Zastanawiałem się, co to będzie

Ale tu liczby nie wystarczą, tu trzeba powiedzieć wprost - po 20 latach skakania w Pucharze Świata Stoch właśnie notuje najgorsze w życiu wejście w sezon.

Tak źle Stoch zaczynał, gdy jeszcze nie był tym Stochem

Po sobotnim bardzo słabym konkursie niedzielne zawody w Kuusamo Stoch tylko obejrzy. Nie wystąpi w nich, bo choć w kwalifikacjach wystarczyło pokonać czterech rywali z 54, to on nie zdołał tego zrobić. Gorsi od Stocha byli tylko Nikita Diewiatkin z Kazachstanu, Aleksander Zniszczoł (jeszcze bardziej koszmarne 79 metrów niż 87,5 m Stocha) oraz zdyskwalifikowany Decker Dean z USA.

- Nie będę mówił, że jest fatalnie i źle. Nie jest dobrze, ale nie raz byliśmy w takich sytuacjach i trzeba wrócić do normalnego systemu. Zobaczyć, co można zrobić lepiej, powalczyć w niedzielę - mówił Stoch dla skijumping.pl w sobotę. No to - niestety - w niedzielę trzeba powiedzieć uczciwie, że jest fatalnie. Jest najgorzej w karierze zwycięzcy aż 39 konkursów Pucharu Świata.

Stoch pierwszy raz od 15 lat po pierwszym weekendzie sezonu będzie miał zero punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W 2008 roku zaczął zimę od 48. miejsca w Ruce i 46. w Trondheim. Ale wtedy miał dopiero 21 lat, był na początku kariery i jego życiowymi osiągnięciami były trzy miejsca w top 10, jakie do tamtego momentu zdążył sobie wyskakać od debiutu w PŚ w styczniu 2004 roku.

Dziś Stoch to bezsprzecznie jeden ze skoczków wszech czasów. W sobotę i niedzielę w Ruce zaczął swój 20. sezon regularnych startów w Pucharze Świata. I po raz pierwszy w karierze ma na start kombinację wyglądającą tak niekorzystnie - 43. miejsce w pierwszym konkursie i brak awansu do drugiego konkursu.

Brak punktów i odpadnięcie w kwalifikacjach w dwóch pierwszych występach wcześniej zdarzyło się Stochowi tylko raz - w 2007 roku. Ale nawet wtedy nie było aż tak źle, jak teraz, bo wówczas Stoch odpadł w kwalifikacjach w Ruce, a następnie był 34. w Trondheim.

Stoch zaskakuje: "Nie do końca wierzyłem w pomysł"

Wnioski? Trudno je przedstawić, nie będąc Stochem i trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Pewne jest tylko jedno: trzeba szczerze ocenić sytuację. Jest bardzo źle, jest fatalnie. I jeśli Stoch po sobocie mówił, że jego skoki "były nijakie, ani nie były dobre, ani takie fatalne", to po niedzieli trzeba powiedzieć, że ewentalny plan naprawczy zupełnie nie wypalił.

Co ciekawe, w ten plan nie do końca uwierzył Stoch. Tuż po kwalifikacjach przed kamerą Eurosportu powiedział:

- Nie do końca wierzyłem w pomysł. Nie czuję się pewnie w tym wszystkim. Nie chcę mówić, że metoda szkoleniowa jest zła, ale siadając na belkę musisz mieć pewność, że to zadziała, a ja jej nie mam. Liczę na to, że kilka dni, które będziemy mieć w Lillehammer [tam za tydzień odbędą się następne konkursy] pomogą mi wrócić do systemu i zyskać pewność, że gdy będę siedział na belce, to będę wiedział, co zrobić. Za dużo było zmian, za dużo było kombinowania, a nie było stabilności, żebym skoczył pięć skoków w miarę podobnych [na niedawnych treningach].

Na koniec Stoch dodał: - No i przykro mi. Co zrobię?

A mówiliśmy, że gorzej być nie może

W niedzielnym konkursie w Ruce (trwa od godziny 16.15 - relacja na żywo na Sport.pl) nie zobaczymy Stocha i Zniszczoła, a zobaczymy tylko trzech Polaków. W kwalifikacjach dobrze wypadł Piotr Żyła - skoczył 133,5 metra i zajął piąte miejsce. Średnio spisali się Dawid Kubacki, który był 22. (123 m) i 32. Paweł Wąsek (114 m).

Po sobotniej inauguracji mówiliśmy, że gorzej być nie może, bo wówczas tylko 21. Kubacki zdobył dla nas punkty. I to była druga najgorsza inauguracja dla polskich skoków w XXI wieku. W niedzielę już chyba lepiej nic nie mówić.