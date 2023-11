Poznaliśmy kolejnych finalistów Euro. Dwie potęgi z wygranymi. Niespodzianka Luksemburga

Po siedmiu kolejkach Hiszpanie mieli na swoim koncie sześć zwycięstw, jedną porażkę i zapewniony awans z pierwszego miejsca. A że Gruzja nie miała już szans na zajęcie drugiego miejsca, to niedzielny mecz nie miał większego znaczenia. A co się działo na boisku? Hiszpanie objęli prowadzenie już w 4. minucie, gdy Ferran Torres, zmiennik Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, zagrał do Robina Le Normanda, a piłkarz Realu Sociedad umieścił piłkę w siatce.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Kilka minut później do remisu doprowadził Chwicza Kwaracchelia, błyskotliwy skrzydłowy Napoli, który kilka dni wcześniej zdobył dwie bramki w meczu ze Szkocją (2:2).

Co ciekawe: przed meczem Willy Sagnol, selekcjoner Gruzinów, powiedział, że "Kwaradoną" interesują się m.in. Real Madryt oraz Barcelona. Ale wróćmy na stadion w Valladolid. Zanim Hiszpanie ponownie objęli prowadzenie, to boisko musiał opuścić kontuzjowany Gavi, utalentowany pomocnik Barcelony.

Tuż po zmianie stron Hiszpania zdobyła kolejną bramkę. Jose Gaya dośrodkował w pole karne, a Ferran Torres strzelił z bliska, a później ciesząc się, pokazał kibicom koszulkę Gaviego.

W 76. minucie zrobiło się 3:1, bo po dośrodkowaniu genialnego 16-latka Lamine'a Yamala, Gruzin Luka Lochoshvili pechowo skierował piłkę do własnej bramki. Dzięki zwycięstwu Hiszpania zdobyła 24 punkty na 24 możliwe. Drugie miejsce w grupie zajęli Szkoci (17 pkt), którzy zremisowali w niedzielę 3:3 z Norwegami, choć ci grali bez Erlinga Haalanda. I to właśnie Szkoci obok Hiszpanów awansowali na Euro 2024.

Grupa A

Hiszpania - 8 meczów, 21 punktów Szkocja - 8 meczów, 17 pkt Norwegia - 8 meczów, 11 pkt Gruzja - 8 meczów, 8 pkt Cypr - 8 meczów, 0 pkt

Co się działo w Grupie J?

W niedzielę grała też Portugalia i bez kłopotów pokonała Islandię 2:0. W pierwszej połowie pięknym, technicznym strzałem popisał się Bruno Fernandes z Manchesteru United, a po przerwie podwyższył prowadzenie napastnik Bragi Ricardo Horta, któremu podawał Cristiano Ronaldo, autor 10 bramek w tych eliminacjach.

Trzeba wyróżnić także Luksemburg, który pokonał Lichtenstein 1:0 i zakończył eliminację z 17 punktami i przegrał zaledwie trzy mecze z 10 (pięć zwycięstw i dwa remisy).

Tabela grupy J

Portugalia - 10 meczów, 30 punktów Słowacja - 10 meczów, 22 pkt Luksemburg - 10 meczów, 17 pkt Islandia - 10 meczów, 10 pkt Bośnia i Hercegowina - 10 meczów, 9 pkt Lichtenstein - 10 meczów, 0 pkt

Historyczny awans

Serbowie zremisowali 2:2 z Bułgarami, dzięki czemu zajęli drugie miejsce w grupie G, tuż za Węgrami. Serbowie po raz pierwszy zagrają na mistrzostwach Europy. To znaczy: grali raz w 2000 roku jako reprezentanci Federalnej Republiki Jugosławii i dotarli do ćwierćfinału. W XXI wieku Serbowie grali za to aż czterokrotnie na mundialach.

W 2006 roku jako Serbia i Czarnogóra, a jako Serbia rywalizowali w 2010, 2018 i 2022 roku. Za każdym razem eksperci typowali, że Serbia może okazać się czarnym koniem turnieju, ale choć w ich kadrze nie brakowało uznanych piłkarzy, to jednak często tworzyli oni zlepek indywidualności, a brakowało im drużyny. Często narzekano także na atmosferę w drużynie. Ostatecznie ani razu nie wyszli z grupy.

Tabela grupy G: