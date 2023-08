Trener bramkarzy Pogoni otwarcie mówi o Klebaniuku

Bartosz Klebaniuk przeżył koszmar, wpuszczając pięć goli w meczu z KAA Gent, z czego trzy po swoich błędach. Zebrał sporo krytyki, hejterskie komentarze pojawiły się pod jego postami w mediach społecznościowych. Pogoń Szczecin nie akceptuje takiego rozwoju sytuacji. Klub chce wspierać młodego bramkarza, ale zdają sobie sprawę, że o powrót do dobrej gry może być dość trudno.

Trener Pogoni otwarcie o Klebaniuku

Bartosz Klebaniuk nie miał łatwego zadania, bo musiał wskoczyć w buty Dante Stipicy, którego na krótki czas wykluczyły problemy zdrowotne. Młody bramkarz musiał zmierzyć się ze sporą krytyką za swój występ z Gentem. Niestety, wylało się też sporo hejtu pod jego adresem.

To trudny moment dla psychiki 21-latka, którego pewność siebie została mocno naruszona. Pogoń Szczecin chce mu pomóc się odbudować, o czym otwarcie mówił Andrzej Kryształowicz, trener bramkarzy "Portowców". Przekonywał, że Klebaniuk nie zasłużył na takie ataki w internecie. Golkiper popełnił błędy, na których musi się nauczyć. Potrzebuje też ogrania i zbierania cennego doświadczenia.

- Absolutnie nie utożsamiam się z takim dzieleniem się winą czy obwinianiem personalnie jednej osoby, w tym przypadku Bartka. Poziom krytyki jest absolutnie nie do przyjęcia dla mnie. Oczywiście, to jest część naszego zawodu, my musimy tę krytykę przyjmować, ale hejt, który się pojawił w kierunku Bartka, jest dla mnie nie do zaakceptowania. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że Bartek przy dwóch bramkach powinien zachować się lepiej, ale mówimy o chłopaku, który jeszcze nie rozegrał dziesięciu meczów na poziomie Ekstraklasy. W tym dniu zastępował Dante Stipicę i robił wszystko, co mógł w tym dniu, żeby zagrać jak najlepiej - powiedział Kryształowicz w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Trener bramkarzy Pogoni nie wskazał jednak terminu, kiedy Klebaniuk wróci do gry. Ponownie trenuje Stipica, decyzja odnośnie obsady bramki w najbliższym meczu jeszcze nie zapadła. Dużo zależy od formy fizycznej Stipicy i psychicznej Klebaniuka.

- Najlepszym antidotum na tę sytuację byłoby, żeby jak najszybciej zagrał kolejny mecz. Do tego potrzebna jest odpowiedź, czy on jest gotowy mentalnie, czy jego psychika jest w takim stanie, że on da radę stanąć do bramki i ponownie się z tym wyzwaniem zderzyć. Na dzisiaj odpowiedzi nie znamy. Do treningów wrócił też Dante Stipica i myślę, że podejmiemy decyzją najlepszą dla zespołu - stwierdził na antenie "Radia dla Ciebie".

Wsparcie dla młodego bramkarza Pogoni

Klebaniuk otrzymał wsparcie od rodziny, ale też od m.in. Kamila Grosickiego i Roberta Dymkowskiego.

"Wszystkim, którzy skaczą po naszym bramkarzu (bo to takie łatwe teraz)... zastanówcie się nad sobą. Bartku, drużyna jest z Tobą i kibice też" - napisał Grosicki w poście na Instagramie.

"Pamiętaj, więcej nauczą Ciebie porażki, niż same zwycięstwa. Popełniłeś błędy i to jest fakt. Każdy ma do tego prawo. Teraz najważniejsze jest, żeby wyciągnąć z tego wnioski i stać się lepszym bramkarzem. Będę Ciebie bardzo mocno w tym wspierał. Trzymam mocno za Ciebie kciuki!" - pisał w social mediach Dymkowski. Legendarny piłkarz Pogoni walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Utworzono zbiórkę pieniędzy na jego leczenie.

W niedzielę Pogoń Szczecin zagra u siebie z Radomiakiem Radom. Po dwóch rozegranych meczach "Portowcy" są na piątym miejscu z dorobkiem sześciu punktów. Szczecinianie mają zaległy mecz ze Śląskiem Wrocław.