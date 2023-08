Oficjalnie: Bayern sprowadził następcę Lewandowskiego. Absolutny rekord

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium latem zeszłego roku za 50 mln euro do Barcelony, szukając nowego wyzwania w karierze. Mistrzowie Niemiec wówczas nie sprowadzili jego nominalnego następcy, więc jedynym napastnikiem w kadrze był Eric-Maxime Choupo-Moting. Po roku Bayern przyznał się do błędu i zapowiedział, że może wydać wielkie pieniądze na nowego napastnika. W medialnych plotkach pojawiały się kandydatury Randala Kolo Muaniego z Eintrachtu Frankfurt czy Dusana Vlahovicia z Juventusu. Ostateczny wybór padł na Harry'ego Kane'a.

Bayern Monachium rozbił bank. Harry Kane następcą Roberta Lewandowskiego

Bayern w oficjalnym komunikacie potwierdził sprowadzenie Kane'a z Tottenhamu. Anglik złożył podpis pod czteroletnią umową, ważną do czerwca 2027 roku. Zdaniem niemieckich dziennikarzy Tottenham zarobi na nim około 100 mln euro i zapewnił sobie 10 mln euro w ramach bonusów. Piłkarz zainkasuje 25 mln euro brutto rocznie plus premie zależne od wyników zespołu. Kane przyleciał do Monachium w piątkowe popołudnie, przeszedł testy medyczne i złożył podpis pod umową o godz. 2:00 w nocy. To jego pierwszy zagraniczny klub w karierze.

Od kilkunastu dni pojawiały się różne wiadomości w temacie transferu Kane'a. Długo Bayern nie był w stanie dojść do porozumienia z Tottenhamem. W pewnym momencie brytyjskie media były wręcz przekonane, że Kane ostatecznie zostanie w Londynie. Kapitan reprezentacji Anglii jest oczywiście rekordem transferowym Bayernu. Do tej pory Bawarczycy najwięcej zapłacili za Lucasa Hernandeza (80 mln euro). Teraz trwa walka z czasem o to, by Kane był dostępny dla Thomasa Tuchela na mecz z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec - czas jest do soboty 12 sierpnia do godz. 15:00.

Kane jest wychowankiem Tottenhamu. Anglik występował w tym klubie w latach 2011-2023, przy okazji pojawiając się na wypożyczeniach w Leyton Orient (2011), Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) i Leicester City (2013). Łącznie zagrał 435 meczów dla Tottenhamu, w których strzelił 280 goli i zaliczył 64 asysty. Tym samym Kane nie pobije rekordu Alana Shearera pod względem liczby goli w historii Premier League. Były napastnik Tottenhamu ma 213 gole, a legendarny snajper - 260.

Mecz Bayernu Monachium z RB Lipsk o Superpuchar Niemiec odbędzie się w sobotę 12 sierpnia o godz. 20:45. Nie należy wykluczać, że Kane wystąpi w pierwszym składzie mistrzów Niemiec i będzie miał szansę na wygranie pierwszego trofeum w seniorskiej karierze.