Reprezentant Polski może wrócić do ekstraklasy po brutalnej weryfikacji. Jest chętny

Jacek Góralski nie jest już piłkarzem Vfl Bochum. Mimo że umowa między obiema stronami była jeszcze ważna przez rok, to doszło do jej rozwiązania za porozumieniem stron. - Czasami w piłce nożnej rzeczy nie idą tak, jakbyś tego chciał. Uzgodniliśmy, że wcześniejsze rozwiązanie umowy ma sens. Jacek przez cały czas zachowywał się wzorowo, dziękujemy mu za zaangażowanie dla VfL - mówił Marc Lettau, dyrektor sportowy Vfl. Góralski w Niemczech został brutalnie zweryfikowany. Zagrał łącznie w czterech meczach Bochum we wszystkich rozgrywkach. Co dalej z jego karierą?

Góralski wróci do Polski? Chce go klub z ekstraklasy

Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków przyznał w rozmowie z Interią, że klub złoży ofertę kontraktu Góralskiemu. - Staram się nie kłamać, więc jeśli pyta mnie pani, czy zamierzamy złożyć w jego sprawie ofertę, to myślę, że jest taki pomysł. Ale czy coś nam się uda w tym temacie osiągnąć, trudno mi powiedzieć. Znamy też swoje miejsce w szeregu - komentował Królewski. Złożenie oferty reprezentantowi Polski potwierdziła też "Gazeta Krakowska".

Nie należy jednak wykluczać, że Góralski wyląduje w Krakowie, ale w klubie występującym w ekstraklasie. Portal WP SportoweFakty informuje, że Cracovia to jedna z drużyn, która interesuje się pomocnikiem. Dla Góralskiego byłby to powrót do ekstraklasy po sześciu latach. Latem 2017 roku odchodził z Jagiellonii Białystok do Łudogorca Razgrad za 1,5 mln euro, a dla Jagiellonii zagrał 57 meczów w ekstraklasie, strzelając trzy gole i notując pięć asyst.

Góralski nie odrzucił opcji ewentualnego powrotu do Polski w rozmowie z TVP Sport. - Niczego nie odrzucam. Rozmawiamy z kilkoma klubami. Nie chcę zdradzać szczegółów. Zobaczymy, która drużyna będzie najlepszą opcją. Chcę przede wszystkim regularnie grać. Moim zdaniem polska liga idzie w bardzo dobrym kierunku. Widać to po meczach pucharowych - komentował reprezentant Polski. Co ciekawe, Góralski zagrał pięć razy przeciwko Cracovii w karierze i nie przegrał żadnego spotkania.

Do tej pory Góralski występował w takich klubach, jak Zawisza Bydgoszcz, Victoria Koronowo, Błękitni Gabin, Wisła Płock, Kajrat Ałmaty oraz wspomniane Bochum, Łudogorec i Jagiellonia. Ma też za sobą 21 występów w reprezentacji Polski, w których zdobył jedną bramkę.