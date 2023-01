Cena biletu na mecz Cristiano Ronaldo z Leo Messim przebiła granicę wyobraźni

Niedawno Cristiano Ronaldo został zawodnikiem Al-Nassr. Kibice zastanawiali się, kiedy Portugalczyk zadebiutuje w nowym zespole. Okazało się, że pierwszy mecz rozegra w najbliższy czwartek o 18:00. Nie będzie to jednak spotkanie ligowe, ale towarzyska rywalizacja z PSG. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach Riyadh Season Cup, a przeciwko paryżanom zagra drużyna złożona z piłkarzy Al-Nassr i Al-Hilal.

Wiemy, ile trzeba zapłacić za bilet VIP na starcie Cristiano Ronaldo z Leo Messim

Zbliżający się mecz wzbudza wielkie zainteresowanie, ponieważ fani po raz kolejny będą mieli okazję do obejrzenia starcia Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Organizatorzy oddali do licytacji bilet VIP o nazwie Beyond Imagination. Szczęśliwy posiadacz tej wejściówki może liczyć na spotkanie z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, a także uroczysty obiad, udział w ceremonii otwarcia i możliwość wejścia do szatni obu zespołów. Jak informuje Agencja Reutera, obecnie licytację wygrywa biznesmen Mushref Al-Ghamdi, który zaoferował aż 10 milionów riali, co w przeliczeniu daje ponad 11.5 miliona złotych.

Ligowy debiut Ronaldo ma się odbyć w najbliższą niedzielę. Tego dnia Al-Nassr zmierzy się z Al-Ettifaq. Portugalczyk nie mógł zagrać w dwóch poprzednich meczach nowego zespołu, ponieważ został zawieszony przez angielską federację za wytrącenie z ręki telefonu młodemu kibicowi Evertonu. Zgodnie z przepisami FIFA kary nie anulował transfer do innej ligi.

Zbliżający się mecz nie musi być ostatnim starciem pomiędzy Ronaldo a Messim. Niedawno media informowały, że Al-Hilal, czyli największy rywal Al-Nassr, zamierza ściągnąć Argentyńczyka. Zdaniem "Mundo Deportivo", działacze arabskiego klubu są w stanie zaoferować napastnikowi aż 300 milionów euro rocznie. - To byłoby jak podpisanie kontraktu z Cristiano Ronaldo. Nie chodzi tu tylko o klub i zawodnika, ale o kierunek, który obieramy - powiedział prezes Al-Hilal Fahed Al-Mofarij.

