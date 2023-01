Prezes Al-Hilal zabrał głos w sprawie transferu Messiego. "Jesteśmy gotowi"

Transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr wywołał wielkie poruszenie w świecie piłki. Portugalczyk podpisał z arabskim zespołem 2,5-rovczny kontrakt, na mocy którego otrzyma rekordową w historii piłki nożnej pensję, wynoszącą około 200 milionów euro za sezon. Jak się okazuje, napastnik może nie być jedyną gwiazdą światowej piłki, która przeniosła się na Bliski Wschód.

Prezes Al-Hilal wypowiedział się o transferze Leo Messiego

Niedawno media informowały, że Al-Hilal, czyli największy rywal Al-Nassr, zamierza ściągnąć Leo Messiego. Zdaniem "Mundo Deportivo", działacze arabskiego klubu są w stanie zaoferować Argentyńczykowi aż 300 milionów euro rocznie. "Arabia Saudyjska jest zdeterminowana. Chce Messiego w swojej lidze. Oferta przyjdzie. Piłka znajdzie się wtedy po stronie Argentyńczyka" – czytamy. Na temat ściągnięcia Messiego wypowiedział się prezes Al-Hilal Fahed Al-Mofarij.

- To byłoby jak podpisanie kontraktu z Cristiano Ronaldo. Nie chodzi tu tylko o klub i zawodnika, ale o kierunek, który obieramy. Po ostatnich uwagach ministra sportu wszystkie saudyjskie kluby są gotowe na wielki skok - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Estamem Magdy. Prezes odniósł się do niedawnych słów ministra sportu, który stwierdził, że Ronaldo przeniósł się do Al-Nassr przy wsparciu państwa.

Pewny transferu Messiego do Arabii Saudyjskiej jest słynny kierowca rajdowy Nasser Al-Attiyah. - Piłka nożna to biznes. Nie wróci do Barcelony. Pojedzie do Arabii Saudyjskiej. Tu jest dużo pieniędzy, a piłkarze szukają dużego kontraktu. Jestem pewien, że trafi do Al-Hilal - powiedział w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Obecna umowa Messiego wygasa wraz z końcem sezonu i nadal nieznana jest jego przyszłość. Niedawno media informowały, że może przedłużyć umowę z PSG. Wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

W bieżącym sezonie Argentyńczyk jest w bardzo dobrej formie. Do tej pory rozegrał 20 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył 14 asyst.

