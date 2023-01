Cristiano Ronaldo zawieszony. Nie będzie błyskawicznego debiutu

Cristiano Ronaldo został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Al-Nassr. Napastnik podpisał wcześniej kontrakt z saudyjskim klubem opiewający na 200 mln dolarów rocznie, a więc najwyższy w historii futbolu. 37-latek miał zadebiutować w nowych barwach już w czwartek. Pojawił się jednak istotny problem. Według "Daily Mail" Portugalczyka zatrzyma wciąż obowiązujące zawieszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Największa atrakcja Kataru. Maksymalny odjazd. "Co tu się dzieje?"

Ronaldo jednak nie zagra. Anglicy przypominają o zawieszeniu

Al-Nassr w czwartek o 16.00 podejmie u siebie Al-Taee. Mecz zapowiadany był jako wielki debiut Cristiano Ronaldo. Klub wyprzedał już na niego wszystkie bilety. Tymczasem, jak na złość, przypomnieli o sobie Anglicy. Tamtejsza federacja piłkarska (FA) nałożyła na Ronaldo karę zawieszenia na dwa mecze. Chodzi o starą sprawę z kwietnia ubiegłego roku.

Wtedy to piłkarz w bardzo brzydki sposób zachował się po przegranym spotkaniu z Evertonem na Goodison Park. Schodząc do szatni, wytrącił z ręki i rozbił telefon 14-letniemu kibicowi rywala - Jake'owi Hardingowi, chorującemu na autyzm. Matka chłopca Sarah Kelly skarżyła się, że na ręku chłopca pojawiły się siniaki. Postępowanie w tej sprawie toczyło się w odpowiednich organach FA dosyć długo. W końcu 17 listopada zdecydowano, że Ronaldo musi zapłacić 50 tys. funtów kary i odczekać dwa mecze zawieszenia.

Ronaldo poczeka na debiut. Kara nieunikniona

Od tamtego czasu piłkarz nie miał okazji wystąpić jeszcze ani razu w rozgrywkach klubowych. W międzyczasie rozpoczęły się mistrzostwa świata w Katarze, a tuż po nich Ronaldo zerwał kontrakt z Manchesterem United. Co stanie się w tej sytuacji? "Daily Mail", powołując się na przepisy FIFA, twierdzi, że zawieszenie nadal obowiązuje i nie anuluje go nawet transfer do innego kraju. Angielski związek powinien poinformować saudyjską federację o wszelkich zaległych karach nałożonych na Portugalczyka, a ta powinna je respektować.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Jeżeli rzeczywiście Ronaldo nie będzie mógł zagrać w dwóch kolejnych spotkaniach, to ominie go również starcie z zespołem Grzegorza Krychowiaka. Al-Nassr ma mierzyć się na wyjeździe z Al Shabab 14 stycznia o 18.30.