Żenada. Krystian Bielki tylko się uśmiechnął po prostackim zachowaniu rywala [WIDEO]

Krystian Bielik pod koniec letniego okna transferowego zamienił Derby County na Birmingham City na zasadzie wypożyczenia. Polak zagrał od pierwszej minuty w meczu 14. kolejki angielskiej Championship i podczas schodzenia z boiska spotkała go niecodzienna sytuacja

Bielik chciał zachować klasę, ale jego rywal miał inny plan

Już od trzeciej minuty meczu Birmingham City prowadziło u siebie z Bristol City po bramce Austona Trusty'ego, a jeszcze przed przerwą ten sam zawodnik podwyższył na 2:0. Po przerwie Bristol City oddało jedynie jeden celny strzał, a Krystian Bielik w 66. minucie meczu został upomniany przez arbitra żółtą kartką. Dziewięć minuty później na 3:0 podwyższył Dion Sanderson i ustalił wynik spotkania.

W 82. minucie meczu trener Birmingham, John Eustace postanowił zdjąć z boiska zmęczonego Krystiana Bielika. Polski pomocnik schodząc, chciał pożegnać się z jednym rywali, ale ten najwidoczniej nie był w humorze, by przybić "piątkę" z polskim pomocnikiem i jedynie machnął ręką, by Bielik szybciej opuszczał boisko. Polak tylko się uśmiechnął wobec żenującego zachowania rywala.

Bielik gra w nowym klubie

Krystian Bielik zamienił Derby County na Birmingham City, by mieć szansę wyjazdu na zaczynające się w listopadzie mistrzostwa świata w Katarze. Na początku sezonu Bielik był kontuzjowany, ale kiedy wrócił do pełni formy, zajął miejsce w środku pola swojego zespołu. Na zapleczu Premier League rozegrał do tej pory sześć spotkań, w których spędził na boisku 459 minut. Dwukrotnie arbitrzy upominali go żółtymi kartkami. W Birmingham City Bielik dzieli szatnię z innym Polakiem - Przemysławem Płachetą, który obecnie leczy kontuzję.

Birmingham City zajmuje 14. miejsce w Championship z dorobkiem 16. punktów. Do szóstego miejsca, które zapewnia prawo do gry w barażach o Premier League, zespół Bielika i Płachety traci pięć punktów.