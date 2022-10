Haaland podkręcił licznik. Niewiarygodny Norweg znów trafia [WIDEO]

Erling Haaland nie zatrzymuje się w tym sezonie. W dziewięciu meczach zdobył już piętnaście bramek i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców w angielskiej Premier League. W sobotnim meczu z Southampton ponownie pokonał bramkarza rywali. City również rozegrało bardzo dobry mecz jako zespół.

Erling Haaland dokonuje cudów. 20. bramka Norwega w tym sezonie

Po godzinie gry na Etihad Stadium Manchester City prowadził 3:0 z Southampton, jednak Haaland nie był autorem żadnego z goli. Zmieniło się to w 65. minucie, kiedy Norweg pokonał Gavina Bazunu i zdobył tym samym 20 gola w tym sezonie.

Jak padła bramka? Na lewym skrzydle ustawili się Joao Cancelo, Jack Grealish i Kevin DeBruyne. Rozegrali piłkę w trójkącie. Belg zagrał fantastyczne podanie prostopadłe między obrońców Southampton. Tam dopadł ją Cancelo, który zagrał na mniej więcej jedenasty metr od bramki, a Erlingowi Haalandowi nie pozostało nic, jak wykończyć akcję mocnym strzałem po ziemi. Nie będzie więc drugiego meczu norweskiego napastnika bez zdobytej bramki.

Podczas celebracji bramki, Haaland podniósł na rękach Cancelo i wskazał na niego palcem, jakby chciał pokazać, że gol jest jego zasługą i podziękować Portugalczykowi za świetne dogranie.

Manchester City po dobrym meczu ostatecznie wygrał 4:0 i wskoczył na pozycję lidera. Oprócz Haalanda na listę strzelców wpisali się jeszcze Joao Cancelo, Phil Foden oraz Riyad Mahrez. Podopieczni Pepa Guardioli mają na koncie obecnie 23 punkty. Pierwsze miejsce utrzymają co najmniej do niedzieli, kiedy to Arsenal (21 punktów) zmierzy się z Liverpoolem. W przypadku wygranej "Kanonierzy" powrócą na fotel lidera.

Haaland bezdyskusyjnym liderem klasyfikacji strzelców. Co za przewaga

W klasyfikacji strzelców Haaland powiększył swoją przewagę nad rywalami. Drugi Harry Kane zdobył w tym sezonie 7 bramek, czyli ponad połowę mniej niż Norweg. 22-latek ma na koncie 15 trafień i wydaje się, że w tym sezonie może być nie do dogonienia przez rywali.

