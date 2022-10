Strona dla dorosłych chce być w nazwie nowego angielskiego stadionu. W grę wchodzi 200 mln

Jak dowiedzieli się dziennikarze "Prolific North", popularna amerykańska strona z kamerkami dla dorosłych chciałaby złożyć Evertonowi ofertę, w ramach której nazwa strony znalazłaby się w nazwie stadionu na 10 lat.

Stadion za 566 milionów dolarów i strona dla dorosłych w nazwie?

Firma, która jest właścicielem amerykańskiej strony z filmami dla dorosłych, poinformowała dziennikarzy "Prolific North" o zamiarze walki o prawa do nazwy nowego stadionu Evertonu.

- W związku z wiadomością, że Everton poszukuje praw do nazwy dla swojego nowego stadionu o wartości 566 milionów dolarów, firma oficjalnie złoży 10-letnią propozycję, opiewającą na 20 milionów dolarów rocznie, aby stadion otrzymał nazwę "Stripchat Sustainability Stadium" - napisał w mailu wiceprezes strony i dodał: - Gdyby nasza oferta została przyjęta, podjęlibyśmy wspólny wysiłek, aby obiekt był najbardziej postępowym, odpowiedzialnym i zrównoważonym stadionem na świecie.

Firma obiecuje, że w przypadku otrzymania praw do nazwy stadionu, ograniczy emisje dwutlenku węgla na obiekcie i sprawi go przyjaznym środowisku. Ponadto miałaby organizować na stadionie swoje wydarzenia, wspierać akcje "No Nut November", związaną ze zdrowiem seksualnym oraz organizować wydarzenia w czerwcu, który jest Miesiącem Świadomości.

Dziennikarze "Prolific North" skontaktowali się z rzecznikiem prasowym Evertonu, a ten przekazał, że do tej pory klub nie otrzymał żadnej oficjalnej oferty. Everton odmówił oficjalnego komentarza na temat tego, czy rozważy stronę z kamerkami, jako sponsora stadionu. Rzecznik określił możliwości takiego porozumienia, jako "mało prawdopodobne".

Strona dla dorosłych romansuje ze sportem nie po raz pierwszy

Portal dla dorosłych, który chciałby nabyć prawa do nazwy nowego stadionu Evertonu, już nie po raz pierwszy szokuje świat i chcę zaistnieć w świecie sportu. Firma, której stronę odwiedza ponad 600 milionów użytkowników miesięcznie, w lipcu tego roku próbowała zostać sponsorem drużyny baseballowej New York Yankees. W 2020 roku próbowała za to zakupić prawa do stadionu drużyny futbolu amerykańskiego New Orleans Saints.

Nowy stadion Evertonu prawdopodobnie zostanie oddany do użytku w 2024 roku, a jego robocza nazwa Bramley-Moore Dock Stadium nawiązuje do portowego charakteru Liverpoolu. Obiekt powstaje niemal nad brzegami rzeki Mersey, na terenie zasypanego doku Bramley-Moore.