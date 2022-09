Popełnił kompromitujący błąd. I przeprasza. Wymowny wpis obrońcy

Powiedzieć, że Harry Maguire przechodzi ostatnio przez nie najlepszy czas w swojej karierze, to nic nie powiedzieć. Anglik stracił miejsce w podstawowym składzie Manchesteru United, a teraz, mimo zaufania ze strony Garetha Southgate'a, miał udział przy dwóch straconych bramkach w meczu z Niemcami. Za ten występ Maguire oberwał w angielskich mediach, które były dla niego bezwzględne.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny jest maniakiem, siedzi z tabletem i analizuje

"Przepraszam". Maguire przerywa ciszę po spotkaniu Anglia - Niemcy w Lidze Narodów

- Błędy są częścią gry, przepraszam. Nastawienie i walka do końca przywróciły nas do meczu (z Niemcami - przyp. red.). Bierzemy pozytywne aspekty i patrzymy na Katar. Trudne czasy uczynią nas silniejszymi - napisał na swoim instagramowym koncie obrońca.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Maguire synonimem wpadki w aktualnym sezonie

Kapitan Manchesteru United rozegrał w bieżącym sezonie siedem spotkań licząc występy w klubie i reprezentacji. W pięciu z nich wychodził od pierwszej minuty i bilans jest druzgocący - 4 porażki (z Brighton, Brentford, Realem Sociedad i Węgrami) oraz remis z Niemcami. Bilans bramkowy zespołów z Maguirem w składzie nie wygląda lepiej - 4:11. Pozostałe dwa mecze to dwie wygrane - z Arsenalem (wtedy grał 10 minut) i Sheriffem Tiraspol (grał minutę).

Niewiele wskazuje też, żeby poprawie uległa sytuacja Maguire'a w klubie z Old Trafford. Podstawową parą stoperów jest duet Lisandro Martinez - Raphael Varane. Nadzieją Anglika może być fakt, że do czasu mundialu "Czerwone Diabły" będą grały co trzy dni, co wymusi pewne rotacje w zespole Erika ten Haga.

Najbliższe spotkania będą bez wątpienia kluczowe dla pozycji Maguire'a w drużynie narodowej. Trudno sobie wyobrazić, żeby zawodnik bez rytmu meczowego był podstawowym stoperem na zbliżającym się na mundialu, na którym w grupie Anglia zmierzy się z Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Walią. Początek turnieju 20 listopada.