Pięciokrotny mistrz świata powołany do rosyjskiego wojska. Jego matka doznała udaru

Kilka dni temu Władimir Putin poinformował w specjalnym orędziu, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. - Jeśli integralność terytorialna Rosji zostanie zagrożona, z pewnością wykorzystamy wszystkie dostępne nam środki, aby chronić kraj i nasz naród. (...) A ci, którzy próbują nas szantażować bronią nuklearną, powinni wiedzieć, że wiatry mogą zwrócić się w ich kierunku. To nie blef - oświadczył przywódca rosyjski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie mówimy o tym głośno, ale Legia walczy o mistrzostwo"

Carlsen wreszcie przemówił. Tłumaczy swoje oskarżenia. "Postępy były niezwykłe"

To oznacza, że do wojska zostaną włączeni ci, którzy znajdują się w rezerwie. Wśród nich nie brakuje osobistości ze świata sportu. Jednym z nich jest Iwan Maksimow, pięciokrotny mistrz świata w bandy, który dziś jest trenerem młodzieżowej reprezentacji oraz Dinama Kazań.

- Wróciłem z turnieju, w którym grała młodzieżówka, a żona mi powiedziała, że otrzymałem w piątek wezwanie do wojskowego punktu poboru. Wróciłem więc do Moskwy i odwiedziłem swoją mamę. Gdy się o dowiedziała o moim powołaniu do wojska, to doznała udaru. Jej stan jest bardzo poważny. Przebywa w szpitalu na intensywnej terapii - przekazał Maksimow.

Andrzej Bargiel atakuje Mount Everest. Drugie podejście pod historyczny zjazd

Pozostali rosyjscy sportowcy, którzy trafią do wojska

Na wojnę wybiera się m.in. Władimir Miniejew, znany rosyjski zawodnik MMA. Mistrz federacji AMC Fight Nights (w wadze średniej) twierdzi, że jest już gotowy, by iść na front. - Nie będę uciekać. Biorę wezwanie i idę do biura - tak cytują go rosyjskie media, które dodają, że Miniejew jest spadochroniarzem z odpowiednimi licencjami.

Wezwanie do wojska otrzymał też siatkarz Nikita Aleksiejew z klubu Surgut Superligi Gazprom-Jugra. W 2018 roku wygrał siatkarką Ligę Mistrzów.