Faza grupowa Ligi Narodów. Kto awansował? Kto spadł?

Dobiegła końca faza grupowa tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA. Po wtorkowych meczach poznaliśmy rozstrzygnięcia we wszystkich dywizjach, tj. spadkowiczów i reprezentacje, które awansowały na wyższy szczebel. Do tego znany jest terminarz turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 14-18 czerwca 2023 roku.

Dywizja A

We wtorek doszło do decydującego rozstrzygnięcia w grupie drugiej. Hiszpania pokonała na wyjeździe 1:0 Portugalię dzięki bramce Alvaro Moraty, zajmując jej miejsce na szczycie tabeli i awansując do turnieju finałowego. Poza tym do decydującej fazy awansowały również Chorwacja, Włochy i Holandia.

Jeśli chodzi o drużyny, które żegnają się z dywizją A, w pierwszej grupie taki los spotkał Austrię, z drugiej grupy spadają Czesi, a trzeciej grupy Anglicy, natomiast z czwartej Walijczycy.

Grupa 1

Chorwacja: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 8:6 (awans do turnieju finałowego) Dania: 6 meczów, 4-0-2, 12 punktów, bramki 9:5 Francja: 6 meczów, 1-2-3, 5 punktów, bramki 5:7 Austria: 6 meczów, 1-1-4, 4 punkty, bramki 6:10 (spadek do dywizji B)

Grupa 2

Hiszpania: 6 meczów, 3-2-1, 11 punktów, bramki 8:5 (awans do turnieju finałowego) Portugalia: 6 meczów, 3-1-2, 10 punktów, bramki 11:3 Szwajcaria: 6 meczów, 3-0-3, 9 punktów, bramki 6:9 Czechy: 6 meczów, 1-1-4, 4 punkty, bramki 5:13 (spadek do dywizji B)

Grupa 3

Włochy: 6 meczów, 3-2-1, 11 punktów, bramki 8:7 (awans do turnieju finałowego) Węgry: 6 meczów, 3-1-2, 10 punktów, bramki 8:5 Niemcy: 6 meczów, 1-4-1, 7 punktów, bramki 11:9 Anglia: 6 meczów, 0-3-3, 3 punkty, bramki 4:10 (spadek do dywizji B)

Grupa 4

Holandia: 6 meczów, 5-1-0, 16 punktów, bramki 14:6 (awans do turnieju finałowego) Belgia: 6 meczów, 3-1-2, 10 punktów, bramki 11:8 Polska: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 6:12 Walia: 6 meczów, 0-1-5, 1 punkt, bramki 6:11 (spadek do dywizji B)

Wyniki meczów w dywizji A pozwoliły również na wyłonienie czterech drużyn, które zagrają w turnieju finałowym (14-18 czerwca 2023 roku, prawdopodobnie w Holandii). O zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów powalczą reprezentacje Chorwacji, Hiszpanii, Włoch i Holandii. Półfinałowe pary zostaną wyłonione w drodze losowania.

Dywizja B

W dywizji B wtorkowe rozstrzygnięcia dotyczyły pierwszej grupy, gdzie Szkocja po bezbramkowym remisie z Ukrainą zapewniła sobie awans do dywizji B. Poza tym awans na wyższy szczebel uzyskały Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia. Do dywizji C natomiast spadły Armenia, Rumunia i Szwecja. Z drugiej grupy nie spadnie ani jeden zespół, bowiem automatycznie ostatnie miejsce zajęła wykluczona z gry Rosja.

Grupa 1

Szkocja: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 11:5 (awans do dywizji A) Ukraina: 6 meczów, 3-2-1, 11 punktów, bramki 10:4 Irlandia: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 8:7 Armenia: 6 meczów, 1-0-5, 3 punkty, bramki 4:17 (spadek do dywizji C)

Grupa 2

Izrael: 4 mecze, 2-2-0, 8 punktów, bramki 8:6 (awans do dywizji A) Islandia: 4 mecze, 0-4-0, 4 punkty, bramki 6:6 Albania: 4 mecze, 0-2-2, 2 punkty, bramki 4:6 (spadek do dywizji C)

Grupa 3

Bośnia i Hercegowina: 6 meczów, 3-2-1, 11 punktów, bramki 8:8 (awans do dywizji A) Finlandia: 6 meczów, 2-2-2, 8 punktów, bramki 8:6 Czarnogóra: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 6:6 Rumunia: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 6:8 (spadek do dywizji C)

Grupa 4

Serbia: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 13:5 (awans do dywizji A) Norwegia: 6 meczów, 3-1-2, 10 punktów, bramki 7:7 Słowenia: 6 meczów, 1-3-2, 6 punktów, bramki 6:10 Szwecja: 6 meczów, 1-1-4, 4 punkty, bramki 7:11 (spadek do dywizji C)

Dywizja C

W dywizji C już po poprzedniej serii gier znaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia. Ostatecznie z awansu do dywizji B mogły się cieszyć reprezentacje Turcji, Grecji, Kazachstanu i Gruzji, natomiast Litwa, Irlandia Północna, Białoruś i Gibraltar zagrają w barażach decydujących o pozostaniu w dywizji C (spadają dwa zespoły).

Grupa 1

Turcja: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 18:5 (awans do dywizji B) Luksemburg: 6 meczów, 3-2-1, 11 punktów, bramki 9:7 Wyspy Owcze: 6 meczów, 2-2-2, 8 punktów, bramki 7:10 Litwa: 6 meczów, 0-1-5, 1 punkt, bramki 2:14 (baraże o utrzymanie w dywizji C)

Grupa 2

Grecja: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 18:5 (awans do dywizji B) Kosowo: 6 meczów, 3-0-3, 9 punktów, bramki 11:8 Irlandia Północna: 6 meczów, 1-2-3, 5 punktów, bramki 7:10 Cypr: 6 meczów, 1-2-3, 5 punktów, bramki 4:12 (baraże o utrzymanie w dywizji C)

Grupa 3

Kazachstan: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 8:6 (awans do dywizji B) Azerbejdżan: 6 meczów, 3-1-2, 10 punktów, bramki 7:4 Słowacja: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 5:6 Białoruś: 6 meczów, 0-3-3, 3 punkty, bramki 3:7 (baraże o utrzymanie w dywizji C)

Grupa 4

Gruzja: 6 meczów, 5-1-0, 16 punktów, bramki 16:3 (awans do dywizji B) Bułgaria: 6 meczów, 2-3-1, 9 punktów, bramki 10:8 Macedonia Północna: 6 meczów, 2-1-3, 7 punktów, bramki 7:7 Gibraltar: 6 meczów, 0-1-5, 1 punkt, bramki 3:18 (baraże o utrzymanie w dywizji C)

Dywizja D

Najwcześniej, bo w poniedziałek zakończyła się rywalizacja w dywizji D. W pierwszej grupie najlepsza była Łotwa, która w ostatniej kolejce zapewniła sobie awans do wyższej dywizji, kończąc zmagania z 13 punktami na koncie (tyle samo miała Mołdawia). Gwiazdą tej reprezentacji był Vladislavs Gutkovskis z Rakowa Częstochowa, strzelec pięciu goli. W drugiej grupie z kolei bezkonkurencyjna była Estonia, która z kompletem wygranych również awansowała do dywizji C.

Grupa 1

Łotwa: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 12:5 (awans do dywizji C) Mołdawia: 6 meczów, 4-1-1, 13 punktów, bramki 10:6 Andora: 6 meczów, 2-2-2, 8 punktów, bramki 6:7 Liechtenstein: 6 meczów, 0-0-6, 0 punktów, bramki 1:11

Grupa 2