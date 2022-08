Lewandowski tylko się roześmiał, gdy usłyszał okrzyki kibiców Bayernu

Robert Lewandowski po wielu tygodniach negocjacji został piłkarzem Barcelony. Na początku sierpnia Polak pojawił się w siedzibie Bayernu, aby pożegnać się z kolegami z drużyny i działaczami. Czekali na niego także fani mistrza Niemiec, a niektórzy z nich chcieli wbić mu szpilkę i krzyczeli "Hala Madrid". Tego zwrotu używają kibice Realu Madryt.

Lewandowski odpowiada na okrzyki kibiców. "Roześmiałem się"

Robert Lewandowski skomentował zachowanie fanów w wywiadzie, którego udzielił Sport1.de. - Tak, słyszałem te okrzyki i się roześmiałem. Było też kilku fanów, którzy skandowali moje imię. To było naprawdę miłe. W ciągu ostatnich kilku tygodni spotkałem również kibiców, którzy wyrazili zrozumienie i życzyli mi wszystkiego najlepszego - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski przemówił do kibiców po kapitalnym debiucie na Camp Nou

Po transferze Polaka do Barcelony wielu kibiców emocjonuje jego rywalizacja z napastnikiem Realu Madryt Karimem Benzemą. Poruszył na ten temat także były klubowy kolega Lewandowskiego Kingsley Coman. W wywiadzie z ESPN odpowiedział na pytanie, który z napastników jest lepszy. - Sorry, Lewandowski nas zostawił. Wybieram Benzemę - powiedział Francuz z uśmiechem na twarzy.

Lewandowski w wywiadzie ze Sport1.de odniósł się również do słów Comana i rywalizacji z Benzemą. - Kingsley musiał to powiedzieć, ponieważ nadal gra z Benzemą w drużynie narodowej (śmiech - przyp.red.). Poważnie mówiąc, patrzę na siebie i swój zespół, a nie na innych. Oczywiście nie mogę się doczekać meczów z Realem, a Benzema jest świetnym napastnikiem, ale w końcu chodzi o zdobywanie trofeów z Barceloną. Wszystko inne jest nieistotne - dodał Lewandowski.

Robert Lewandowski rozegrał już cztery spotkania w barwach Barcelony. W ostatnim z nich przeciwko Pumas UNAM w Pucharze Gampera Polak w końcu trafił do siatki. Zaliczył do tego także dwie asysty i został wybrany zawodnikiem meczu. Barcelona wygrała to starcie 6:0. Już w sobotę o 21:00 fani będą mieli kolejną okazję do obejrzenia w akcji Lewandowskiego. Wówczas podopieczni Xaviego zmierzą się z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce La Ligi. O tym, gdzie będzie można obejrzeć to spotkanie, informowaliśmy tutaj.

Niemcy po debiucie Lewandowskiego na Camp Nou: Wciąż taki sam...