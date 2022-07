David Beckham pochwalił się nowym samochodem. 530 koni pod maską

David Beckham zakończył piłkarską karierę w 2013 roku. Zawsze oprócz tego, że był uważany za wybitnego zawodnika, kibicom kojarzył się z pokazami mody, drogimi zegarkami, czy samochodami. Anglik bardzo dba o swój wygląd i chce się kojarzyć z największymi modowymi trendami. Podobnie jest w przypadku luksusowych aut, których w garażu byłego gracza Realu Madryt nie brakuje. Teraz we współpracy ze swoim sponsorem zaprezentował całemu światu swój najnowszy pojazd.

Jest to czarny SUV Maserati Trofeo Grecale 2023. Auto 47-latka ma 530 koni mechanicznych oraz silnik V6 pochodzący z jednostki Nettuno MC20. Posiada bardzo przestronne i wyposażone wnętrze m.in. z dotykowym ekranem, który reaguje także na głosowe polecenia, co sam zawodnik na filmiku promującym samochód pokazuje, wyszukując za pomocą mapy celu podróży. W środku Maserati przeważają kolory czerwony i czarny, które się ze sobą idealnie komponują. Jak każdy SUV auto Beckhama posiada również duży bagażnik, mogący pomieścić kilka walizek oraz toreb. Na załączonym filmiku widać także efektowne przyśpieszenie samochodu podczas jazdy na dwupasmowej drodze. Auto sprawdziło się także w zatłoczonym mieście, delikatnie przemieszczając się wśród innych uczestników ruchu drogowego.

Chcąc pozwolić sobie na taki pojazd trzeba liczyć się z wydatkiem na poziomie około 103 tysięcy dolarów.

