Dwa mecze i do widzenia. Peter Hyballa zwolniony. Idzie na rekord

Peter Hyballa po rozstaniu z Wisłą Kraków, do którego doszło 14 maja 2021 roku, zdążył poprowadzić już trzy drużyny. Zaledwie kilkanaście dni po odejściu z klubu Ekstraklasy, przejął duński Esbjerg. Po niewiele ponad dwóch miesiącach został jednak zwolniony. W mediach pojawiały się informacje o jego nagannym względem zawodników zachowaniu.

Peter Hyballa idzie na rekord. Czwarte zwolnienie w ciągu niewiele ponad roku

Niepokojące pogłoski nie zniechęciły jednak władz Türkgücü Monachium, występującego w trzeciej lidze niemieckiej. 20 września 2021 ogłoszono, że Hyballa został mianowany nowym trenerem drużyny. Niemal dokładnie dwa miesiące później Niemcy musieli szykować komunikat o zwolnieniu 46-latka. Ten przez kolejne pół roku pozostawał bez pracy, aż zgłosili się do niego przedstawiciele AS Trencín.

Słowacy mieli w pamięci, że Peter Hyballa dobrze radził sobie jako trener DAC 1904 Dunajská Streda w latach 2018-2020. Liczono, że nawiąże on do tamtych czasów i poprowadzi Trencín do wysokiego miejsca w lidze. Jednak już po zaledwie dwóch meczach nowego sezonu, podziękowano mu za współpracę.

Hyballa zdążył poprowadzić drużynę w zremisowanym 0:0 spotkaniu z MŠK Žilina i przegranym z 0:4 starciu ze Slovanem Bratysława. Trencín znalazł się na dnie ligowej tabeli, a klubowe władze zdecydowały, że dalsza współpraca z Niemcem nie ma sensu. W środę wydano oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że jego umowa została rozwiązana po niewiele ponad miesiącu pracy.

"Peter Hyballa zakończył swoją pracę na ławce trenerskiej AS Trencin. Ścieżki klubu i trenera pierwszej drużyny rozchodzą się po wzajemnej ocenie aktualnej sytuacji i wzajemnym porozumieniu" - czytamy. Tym samym Hyballa zaliczył już czwarte zwolnienie w ciągu niespełna półtora roku. Z każdego kolejnego klubu wylatując szybciej, niż z poprzedniego.

