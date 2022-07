Robert Lewandowski musi zmienić samochód. Służbowe cacko od Barcelony

Robert Lewandowski po tygodniach starań zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. W nocy z soboty na niedzielę Polak zadebiutował w nowych barwach w towarzyskim meczu z Realem Madryt. Na boisku spędził 45. minut i nie zdołał strzelić gola. Występ może jednak zaliczyć do udanych, gdyż pokazał się z dobrej strony, stworzył kilka groźnych okazji, a jego drużyna wygrała 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski dostanie od Barcelony nowe auto. Luksus na kółkach za ponad 300 tys. złotych

Lewandowski oczywiście musi przyzwyczaić się do stylu gry swoich nowych kolegów i zaaklimatyzować się w nowym miejscu zamieszkania. Klub robi jednak wszystko, by proces ten był dla piłkarza jak najbardziej wygodny. 33-latek dostanie do użytku m.in. luksusowy samochód służbowy.

BVB obserwuje Krzysztofa Piątka. Może iść w ślady Lewandowskiego

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Będąc zawodnikiem Bayernu Monachium, Lewandowski jeździł Audi. Bawarczycy współpracują z tą marką już od 2002 roku. Choć Polak posiada w swojej kolekcji m.in. efektownego Bentleya Continental GT Convertbile, przy każdej oficjalnej okazji, jako przedstawiciel klubu, musiał poruszać się właśnie Audi. Podobnie jest w Barcelonie. Z tą różnicą, że partnerem Katalończyków jest hiszpańska Cupra.

Od 2019 roku każdy z gwiazdorów FC Barcelony może liczyć na luksusowe auto tej marki. Oficjalnym autem klubu jest Cupra Formentor. Robert Lewandowski będzie miał zatem do dyspozycji maszynę, która w 4,2 s. rozpędza się do 100 km/h. Prędkość maksymalna to natomiast 250 km/h. Cena tego modelu wynosi ponad 300 tys. złotych.

Chrupałła z premierowym golem. Komentator aż krzyknął: Ojojojoj [WIDEO]