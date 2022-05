Lewandowski czy Benzema? Kicker przepytał niemieckich ekspertów

Robert Lewandowski i Karim Benzema mają za sobą bardzo udany sezon. Obaj atakujący są gwiazdami swoich zespołów i jeszcze do niedawna typowano ich jako potencjalnych wygranych nagrody Złotej Piłki. Co prawda słabsza dyspozycja Bayernu Monachium może znacząco utrudnić zadanie reprezentantowi Polski, to często nadal porównuje się go z Francuzem.

Do tej pory Lewandowski zdołał zdobyć 49 bramek w 44 starciach, natomiast Benzema trafiał 42 razy w 42 meczach. Francuz w minionej kolejce przypieczętował wygraną Realu Madryt w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, a także dogonił legendarnego kapitana hiszpańskiej ekipy Fernando Hierro w liczbie występów dla Realu - 601. Jest to piąty najlepszy wynik w historii klubu. Rekord należy natomiast do Raula, który zagrał 741 razy.

Eksperci zachwyceni Lewandowskim i Benzemą. "Oni mają wszystko, czego potrzebuje napastnik kompletny"

Na łamach niemieckiego "Kickera" formę w obecnym sezonie Lewandowskiego i Benzemy oceniło kilku byłych niemieckich piłkarzy, w tym mistrz świata Miroslav Klose: - Obaj imponują mi konsekwencją, z jaką strzelają. Każdy z ich ma kompletny pakiet umiejętności, który cechuje najlepszego napastnika - stwierdził Niemiec.

Grę obu atakujących pozytywnie ocenił także trzeci najlepszy strzelec w historii ligi niemieckiej Klaus Fischer: - Oni mają wszystko, czego potrzebuje napastnik kompletny, czyli odpowiedni instynkt, są bardzo silni w powietrzu, strzelają obiema nogami i dosłownie mogą trafić każdą częścią ciała. Nie sposób stwierdzić, który z nich jest lepszy. Benzema niewątpliwie ma teraz lepszy okres, ale wiemy, do czego zdolny jest Lewandowski - zauważył były gracz m.in. Schalke.

Jedynie były defensor m.in. Liverpoolu, a obecnie trener Markus Babbel wskazał, kogo wolałby mieć w swojej drużynie: - Lewandowski i Benzema uosabiają absolutną klasę światową, są wybitnymi napastnikami, z którymi obecnie nikt inny nie może się równać. Gdybym miał wybierać, ostatecznie postawiłbym na Lewandowskiego, ale postrzegam ich jako napastników tego samego kalibru.

Benzema jak i Lewandowski są obecnie najlepszymi strzelcami swoich lig. Napastnik Realu Madryt wyprzedził natomiast reprezentanta Polski w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Francuz ma na swoim koncie 14 trafień, natomiast gracz Bayernu 13. Benzema dogania także Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. Tam Polak ma łącznie 86 trafień, a atakujący Realu 85.