Slonina dostanie powołanie do reprezentacji Polski. Michniewicz potwierdza

Gabriel Slonina to utalentowany bramkarz, który występuje obecnie w amerykańskim Chicago Fire. 17-latek urodził się w Asisson, jednak posiada polskie korzenie. Otrzymał on już powołania do młodzieżowych oraz dorosłej reprezentacji USA. Nie zaliczył on w niej oficjalnego debiutu, więc może jeszcze podjąć decyzję dla której kadry, polskiej czy amerykańskiej, chciałby zagrać w przyszłości.

Gabriel Słonina otrzyma powołanie do reprezentacji Polski

Młody bramkarz jest już po rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem i jak przyznał sam trener, Slonina otrzyma powołanie na najbliższe zgrupowanie: - Jak to powiedział Gabryś gadaliśmy, gadaliśmy długo i ustaliliśmy, że przyjedzie do nas na zgrupowanie czerwcowe, na którym będzie czterech bramkarzy, prawdopodobnie tych powołanych również na zgrupowanie marcowe i piąty Słonina - stwierdził Michniewicz w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym".

- Pozwoli mu to poznać atmosferę reprezentacji, zobaczyć jak funkcjonuje kadra i poczuć także atmosferę Stadionu Narodowego. Chcemy również poznać jego potencjał i myślę, że to będzie dobra odpowiedź dla niego, jak i dla nas. Mamy w planach, aby każdy z czterech powołanych bramkarzy zagrał w którymś ze spotkań i niewykluczone, że kilka minut mógłby otrzymać również Słonina, ale tak jak wspomniałem, to są póki co plany - dodał.

Słonina w materiale oficjalnego kanału reprezentacji Polski "Łączy nas Piłka" przyznał, że gra dla "Biało-Czerwonych" byłaby spełnieniem jego marzeń. Dodał jednak, że jest to bardzo trudna decyzja, która będzie miała wpływ na jego dalszą karierę i na pewno znajdą się osoby, którym się ona będzie podobała bardziej bądź mniej. 17-latek odbył również rozmowę z trenerem kadry USA.

W czasie czerwcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra cztery spotkania w Lidze Narodów: przeciwko Belgii (08.06 i 14.06), Walii (01.06) oraz Holandii (10.06).