"Igi Świątek praktycznie nie ma kto przegonić"

Iga Świątek ma za sobą doskonałe miesiące. Polka wygrała już cztery turnieje w tym roku. Po Dosze, Indian Wells i Miaimi, ostatnio triumfowała na WTA w Stuttgarcie. W finale turnieju pokonała Arynę Sabalenkę (4. WTA) 6:2, 6:2. Pomimo rezygnacji z WTA w Madrycie zdecydowanie przewodzi w rankingu.

Ekspert nie ma złudzeń w sprawie Świątek. "Nie ma kto jej przegonić"

O Idze Świątek w bardzo ciepłych słowach wypowiadają się jej rywalki. Temat polskiej tenisistki poruszył także Lech Sidor, były mistrz Polski w singlu. Jego słowa przytacza Onet Sport. - Po rezygnacji z gry Ashleigh Barty i awansie Igi na czoło klasyfikacji, Polki praktycznie nie ma kto przegonić. Wszystkie rywalki grają w tym roku bardzo nierówno. A Świątek wręcz przeciwnie. Nie dość, że równo, to wszystko wygrywa. Potrafiła się szybko przestawić z kortu twardego na nawierzchnię ziemną. Było to o tyle łatwe, że turniej w Stuttgarcie odbywał się w hali. Przejście na korty otwarte może sprawiać większą trudność, bo tam wydaje się, że piłka "nie chce" lecieć. Poza tym Iga – wychowana na kortach ziemnych – ma je niejako zapisane w genach, stąd naturalna łatwość w dostosowaniu się do tej nawierzchni - powiedział Sidor.

Rywalki nie wykorzystały szansy. Iga Świątek daleko, daleko z przodu

Były polski tenisista zwrócił także uwagę na przygotowania Świątek do French Open, który wygrała dwa lata temu. Polska tenisistka weźmie udział na WTA w Rzymie oraz Rolandzie Garrosie. Zdaniem Sidora, Świątek trafnie wybrała turnieje poprzedzające zmagania we Francji - Korty na Foro Italico to klepisko. Niemal taka sama nawierzchnia jak na Roland Garros. Bardzo dobre miejsce na przygotowanie się do turnieju wielkoszlemowego w stolicy Francji - wyjaśnił Sidor.

Lech Sidor to były polski tenisita. W 1992 wygrał Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Trzykrotnie reprezentował Polskę na Pucharze Daviesa. Obecnie współpracuje z Eurosportem.

