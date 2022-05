Rosyjska propaganda nie zna granic. "Wygrywamy pomimo zawieszenia"

To, co zaprezentował w sobotę, startujący pod neutralną flagą Aleksandr Własow, było naprawdę imponujące. Rosjanin w pięknym stylu wygrał Tour de Romandie, czyli etapowy wyścig World Tour.

Rosjanie: "Wygrywamy pomimo zawieszenia"

26-latek sukces zapewnił sobie na finałowym etapie jazdy indywidualnej na czas, w której właściwie zdemolował rywali. Rosyjskiemu kolarzowi nie przeszkadzała spora trudność trasy. Drugiego Simona Geschke wyprzedził o 31 sekund, a trzeciego Gino Madera o 36. Jeszcze więcej stracili do niego kolejni kolarze, bo już ponad minutę. W "generalce" wygrał z przewagą 50 sekund nad Maderem.

Własow swoim zwycięstwem dał okazję rosyjskim mediom do triumfalizmu i propagandy. "Rosja wygrywa pomimo zawieszenia: Aleksandr Własow wziął udział w Tour of Romandie - wygrał zegarek, piwo i najnowszego iPhone'a" - czytamy w tytule na portalu sports.ru. Dziennikarze tego serwisu podkreślili, że chociaż wiele federacji postanowiło wykluczyć rosyjskich sportowców, to niektóre wciąż pozwalają na ich starty i świetnie wykorzystał to Własow.

"Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) uratowała rosyjskich kolarzy przed całkowitym zawieszeniem - nasi mogą rywalizować pod neutralną flagą. To prawda, ale tylko w zagranicznych zespołach, bo naszemu Gazprom-RusVelo cofnięto licencję" - czytamy jeszcze w medialnej relacji.

Własow jeździ dla niemieckiej Bora-Hasgrohe, do której dołączył tuż przed tym sezonem. Wcześniej jeździł dla Gazpromu-RusVelo i Astany. - Ostatni etap zakończył się dokładnie tak, jak chcieliśmy i mieliśmy nadzieję. Uwierzyliśmy, że to możliwe i podwójnie cieszy, że nasz cel – zwycięstwo w klasyfikacji generalnej – również został osiągnięty. Aleksandr świetnie się bawił w rozgrywce, to zasłużone zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy - powiedział Rolf Aldag, dyrektor sportowy niemieckiej ekipy.

Aleksandr urodził się w Wyborgu. Sobotni triumf to jego pierwsze w karierze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej etapów World Tour. Wcześniej wygrał już wyścigi: junior Giro d'Italia w 2018 roku, Giro dell'Emilia w 2020 roku i Volta a la Comunitat Valenciana w lutym 2022 - ale wszystkie z nich nie były w programie WT.