Szykuje się wielki powrót do Legii Warszawa. Władze chcą byłego trenera

Pod koniec ubiegłego roku doszło do sporego trzęsienia ziemi w Legii Warszawa. Nowym dyrektorem sportowym został Jacek Zieliński, którego zadaniem będzie niemal całkowicie przebudować klub na różnych płaszczyznach.

Jacek Magiera może zostać nowym dyrektorem akademii Legii Warszawa

Po sezonie z Legii odejdzie wicedyrektor sportowy Paweł Tomczyk, który był ściągany po to, aby przygotować kadrę zespołu pod przyjście Marka Papszuna. Do Legii wrócił natomiast Radosław Mozyrko, który będzie szefem skautów. Były dyrektor sportowy Warty Poznań pracował w Legii w latach 2016-2019 jako dyrektor akademii.

Okazuje się, że to niejedyny planowany powrót do jeszcze aktualnych mistrzów Polski. Jak podaje Piotr Kamieniecki ze sport.tvp.pl, do Legii może wrócić także Jacek Magiera, który ledwie 8 marca został zwolniony z funkcji trenera Śląska Wrocław. Szkoleniowiec, który zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo Polski w sezonie 2016/2017, ma być dyrektorem akademii. Innym kandydatem na stanowisko ma być Marek Śledź z Rakowa Częstochowa.

Jacek Magiera miał wpływ na ukształtowanie wielu utalentowanych piłkarzy, którzy przewinęli się przez Legię Warszawa. Jednym z jego zadań w czasach, kiedy pracował jako asystent, było wprowadzania młodych piłkarzy.

Na razie nie wiadomo, co na to sam Jacek Magiera. Jego pobyt w Śląsku Wrocław należy oceniać dwojako. Z jednej strony w poprzednim sezonie awansował do europejskich pucharów. Końcówka pracy w klubie była jednak fatalna. Jego Śląsk nie wygrał ośmiu meczów z rzędu i niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej. Ostatnim meczem, w którym Magiera prowadził Śląsk była porażka 0:1 z Legią Warszawa.