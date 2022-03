Wielka kontrowersja wypaczyła wynik meczu Wisła - Lech. Eksperci zgodni [WIDEO]

Mecz Wisły Kraków z Lechem Poznań był niezwykle emocjonujący. Po pierwszej połowie niespodziewanie prowadzili gospodarze za sprawą Zdenka Ondraska. Czech pięknym strzałem pokonał Filipa Bednarka. W drugiej połowie Wisła heroicznie walczyła o pierwsze zwycięstwo w tym roku zwycięstwo, ale ono się wymknęło w 98. minucie. Fantastyczną piętką Mikołaja Biegańskiego pokonał Antonio Milić.

Niebywałe, gol dla Lecha 98. minucie! Jak do tego doszło? Wielka kontrowersja

Kibice Wisły mają więc pełne prawo czuć niedosyt i rozczarowanie. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod lupę sytuację z 56. minuty. Bo wtedy Wisła po raz drugi skierowała piłkę do siatki. Po zamieszaniu po rzucie rożnym piłkę do bramki wepchnął Joseph Colley. Jednak chwilę później do monitora zawołany został sędzia Kwiatkowski. Po chwili arbiter główny podjął decyzję o anulowaniu gola. Uznał bowiem, że wcześniej Zdenek Ondrasek przeszkodził w polu bramkowym golkiperowi Lecha.

Sytuacja wzbudziła sporo kontrowersji. Marcin Borski, były sędzia ekstraklasy a obecnie ekspert TVP Sport, uważa, że Kwiatkowski podjął złą decyzję. - Moim zdaniem błąd Kwiatkowskiego. Bramkarz był spóźniony i sam wszedł pod rękę napastnika, który wygrał pozycję. Niezrozumiała decyzja. Chyba nie wytrzymał ciśnienia – skomentował były arbiter.

- Bramkarz Lecha był bierny. Jest spóźniony, próbuje wybić, ale ja się nie dopatruję przewinienia. Reakcja sędziego VAR niestosowna. Dla mnie jest to do uznania - to z kolei słowa Adama Lyczmańskiego w programie "Liga+Extra" w Canal+Sport.

Lech Poznań po tym spotkaniu awansował (przynajmniej do poniedziałku) na drugie miejsce w tabeli. Wisła też zanotowała mały awans – z 17. na 16. miejsce. Nadal jednak znajduje się w strefie spadkowej.