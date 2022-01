Lewandowski zdeklasował rywali. Znamy szczegóły 87. Plebiscytu "PS"

Robert Lewandowski po raz trzeci został laureatem Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Gwiazdor Bayernu Monachium zajmował pierwsze miejsce również w 2015 i 2020 roku, natomiast w latach 2016, 2017 i 2019 roku zajmował drugie miejsce (wyprzedzali go wówczas odpowiednio Anita Włodarczyk, Kamil Stoch i Bartosz Zmarzlik).

Olbrzymia przewaga Lewandowskiego nad resztą stawki

- Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym i zwycięzcom. W tym roku często było tak, że jak widziałem, że któryś z naszych sportowców startuje, a byłem w szatni, to pierwsze, co robiłem, to włączałem telewizor i podgłaśniałem, żeby wszyscy oglądali. Też jestem waszym kibicem, trzymam za was kciuki. Dziękuje za emocje, za wszystko, co robicie dla polskiego sportu – powiedział "Lewy" na scenie Gali Mistrzów Sportu.

Łącznie w plebiscycie Lewandowski uzbierał ponad 50 tysięcy głosów i wyprzedził drugą Anitę Włodarczyk o ponad 17 tysięcy głosów. Jest to olbrzymia przewaga, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że różnica między najlepszą polską młociarką a czwartym Dawidem Tomalą wyniosła zaledwie cztery tysiące punktów.

