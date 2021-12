Robert Lewandowski zdecydowanie o rewolucyjnym pomyśle. "To niemożliwe"

W poniedziałkowy wieczór w Dubaju odbyła się uroczysta gala Globe Soccer Awards. Głównymi bohaterami tej uroczystości byli Robert Lewandowski i Kylian Mbappe, którzy sięgnęli po nagrody w najważniejszych kategoriach. Francuz został wybrany piłkarzem roku, a Polak piłkarzem roku według kibiców. Oprócz tego kapitan reprezentacji Polski otrzymał statuetkę za najładniejszego gola, którym zostało uznane trafienie przewrotką w meczu Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Stanowcze stanowisko Lewandowskiego i Mbappe ws. mundialu co dwa lata. "Nie chodzi tylko o grę"

Zarówno Kylian Mbappe jak i Robert Lewandowski wykorzystywali swoją chwilę, pozując chętnie do zdjęć oraz udzielając kilku krótkich wywiadów. Przy okazji zostali dość niespodziewanie zapytani o głośną w ostatnim czasie sprawę w światowej piłce, czyli pomysł FIFA na organizację mundialu co dwa lata.

Nicola Zalewski odejdzie z AS Romy? Dwa kluby zainteresowane 19-latkiem

- Nie jestem fanem mundialu co dwa lata - powiedział Robert Lewandowski. - Co roku rozgrywamy wiele meczów, przeżywamy sporo trudnych tygodni. Nie chodzi tylko o grę, ale również o przygotowania do niej. Jeżeli chcesz pokazać coś nowego, to letnia przerwa jest niewystarczająca na szlifowanie tego. Oczekiwania wobec piłkarzy powinny być nieco mniejsze. To niemożliwe dla ciała, żeby grać tak często. Przerwy są również ważne, żeby grać na najwyższym poziomie - dodał Polak.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mbappe wypowiedział się w bardzo podobnym tonie. - Mistrzostwa świata są specjalnym turniejem. Są wyjątkowe, ponieważ czeka się na nie przez cztery lata. To święto. Czasami przeżywa się je raz w karierze. I tak już gramy po 60 meczów rocznie. Jestem szczęśliwy, kiedy mogę grać w piłkę, ale tego jest już za dużo. Nie ma czasu na odpoczynek - przyznał piłkarz PSG i reprezentacji Francji.

Mbappe wybrany piłkarzem roku na świecie, a nie obchodzi to nawet Francuzów. Ważniejszy Milik

Pomysł mundialu co dwa lata jest już jednak coraz bliżej realizacji. Z ostatnich zapowiedzi prezydenta FIFA Gianniego Infantino wynika, że ma już wystarczająco duże poparcie, aby wprowadzić go w życie. Szwajcar ma jednak nadzieję, że uda mu się namówić sceptyczne federacje: UEFA i CONMEBOL.