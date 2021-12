Trener, medalista MŚ chce objąć reprezentację Polski. Hit!

Coraz więcej wskazuje na to, że Paulo Sousa przestanie pełnić rolę selekcjonera reprezentacji Polski przed marcowymi barażami o awans do mundialu. Portugalski szkoleniowiec poprosił Polski Związek Piłki Nożnej o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze względu na kuszącą ofertę od Flamengo. Prezes Cezary Kulesza nie przychylił się do prośby Paulo Sousy. Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl przekazał, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Nasz człowiek w Barcelonie i PSG. Syprzak: Zostałem rzucony na głęboką wodę

Jak pisał w poniedziałek Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl, powstała już wąska lista kandydatów na potencjalnego następcę Paulo Sousy. Znajduje się na niej pięć nazwisk, w tym m.in. Czesław Michniewicz, Adam Nawałka czy Michał Probierz. Cały czas jednak spływają do PZPN propozycje, przez co lista może się jeszcze powiększać.

Kołtoń: Zainteresowany pracą w Polsce jest Juergen Klinsmann

Tym bardziej, że pojawiają się spekulacje dotyczące potencjalnych kandydatów z zagranicy. Jak przyznał Roman Kołtoń na swoim kanale YouTube, pracować w Polsce chce słynny niemiecki trener. - Zainteresowany pracą w reprezentacji Polski jest Juergen Klinsmann - przyznał podczas transmisji live w poniedziałek.

Burza w PZPN! Jest data nadzyczajnego posiedzenia ws. selekcjonera

Juergen Klinsmann w przeszłości z powodzeniem prowadził reprezentację Niemiec, z którą sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata w 2006 roku. Dla niemieckiego trenera to byłaby okazja na powrót na rynek trenerów po tym, gdy odszedł z Herthy Berlin, w której prowadził m.in. Krzysztofa Piątka. W Niemczech pracy prędko nie znajdzie po tym, gdy opublikowano jego raport, w którym wyciągnął na światło dzienne wiele kontrowersyjnych kwestii, które spisywał od pierwszego dnia pracy w klubie.