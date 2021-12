Mbappe wybrany piłkarzem roku na świecie, a nie obchodzi to nawet Francuzów. Ważniejszy Milik

Na okładce wtorkowego wydania L'Équipe próżno szukać Kyliana Mbappe. Prezentują się na niej judoczka Clarisse Agbegnenou oraz kolarz Julian Alaphilippe – sportowcy nagrodzeni przez redakcję dziennika statuetkami "Mistrzów Francji".

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

O triumfie Mbappe w drugiej kolejności

O triumfie Mbappe w Dubaju wzmiankuje tylko internetowe wydanie, ale nie skupia się na trofeum dla napastnika PSG, a na jego wypowiedzi dotyczącej idei mundialu rozgrywanego co za dwa lata. "Mbappe wysłał w świat wiadomość, że to fatalny pomysł" – piszą dziennikarze, dodając, że Francuz był jednomyślny z także nagradzanym w Katarze Robertem Lewandowskim. – W tym momencie rozgrywamy 60 meczów rocznie. Uwielbiamy grać, ale to byłoby po prostu za dużo – mówił Mbappe.

Dla serwisu sports.fr również ważniejsze było to, o czym mówił Mbappe – o mundialu co dwa lata oraz zbliżającej się rywalizacji z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, z którym francuski napastnik wciąż jest łączony. Podobnie dla dziennikarzy francuskiego Eurosportu, dla których statuetka dla Mbappe okazała się informacją drugorzędną. Serwis franceinfo.sport także stawia Mbappe w drugim rzędzie, jako główny temat opisując stadionowe restrykcje spowodowane epidemią koronawirusa.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl >>

Serwis maxifoot także poświęcił Mbappe tylko krótką notkę, wskazując na świetny sezon Francuza – 25 gole w 53 meczach w barwach PSG. Ale informacja o gali w Dubaju już dawno spadła w hierarchii – wyżej są m.in. plotki dotyczące transferu Arkadiusza Milika z Marsylii do Juventusu.

Globe Soccer Awards to impreza organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (EFAA) oraz organizację Globe Soccer, na której przyznawane są nagrody dla najlepszych zawodników, zawodniczek i klubów mijającego roku.

W tym roku odbyła się jej 12. edycja. Faworytem do trofeum dla najlepszego piłkarza roku był Robert Lewandowski, który zdobył statuetkę także przed rokiem. Tym razem sensacyjnie wyprzedził go Mbappe. Lewandowski dostał jednak inną nagrodę – dla najlepszego piłkarza w głosowaniu kibiców.