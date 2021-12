Robert Lewandowski wybrał. "Jest takich dwóch"

Robert Lewandowski nie wygrał Złotej Piłki, ale został wyróżniony w inny plebiscycie. Napastnika Bayernu Monachium doceniła kapituła włoskiego dziennika "Tuttosport", która przyznała mu nagrodę Golden Player. To drugie z rzędu takie wyróżnienie dla Lewandowskiego. Wyniki plebiscytu ogłoszono pod koniec listopada, a kapitan reprezentacji Polski wyprzedził w nim Jorginho z Chelsea oraz Messiego, który zajął trzecie miejsce. O triumfie Lewandowskiego zadecydowały legendy futbolu, m.in. Andrij Szewczenko, Pavel Nedved, Samuel Eto'o, Edwin van der Sar czy Lothar Matthaeus.

- Głosy tych niezwykłych mistrzów, którzy dobrze znają realia futbolu i boiska, są bardzo cenne. Cieszę się, że wybrali właśnie mnie. Ich ocena jest rzetelna i obiektywna - powiedział dziennikowi Lewandowski, który odbierze nagrodę już w poniedziałek na gali w Turynie. Polak został spytany też o najtrudniejszych rywali w karierze.

- To Giorgio Chiellini i Sergio Ramos. Są twardzi, świetnie przygotowani fizycznie i nieustępliwi. Znają wszystkie sztuczki, zawsze są pewni siebie i nie znika im uśmiech z twarzy. Trudno się z nimi gra, ale zarazem przyjemnie - powiedział Lewandowski. 37-letni Włoch jest kapitanem Juventusu, który zawodzi w tym sezonie. Z kolei 35-letni Hiszpan latem odszedł z Realu Madryt do Paris Saint Germain, ale ciągle trapią go kontuzje.

Padlo też pytanie o jego fantastyczną współpracę z Thomasem Muellerem, napastnikiem Bayernu Monachium.

- Świetnie się z nim bawię na boisku. Rozumiemy się nawet z zamkniętymi oczami. Wie, jak gram, zna moje ruchy i gdzie chcę piłkę. Ja też wiem, gdzie on będzie akurat biegł - tłumaczył Polak.

