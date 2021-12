Policzyli koszty i ogarnęła ich zgroza. Gigant wycofuje się z rywalizacji o Haalanda

Erling Haaland jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Norweg już od dłuższego czasu zachwyca piłkarski świat, bijąc kolejne rekordy, pomimo swojego młodego w dalszym ciągu wieku. W tym sezonie napastnik Borussii Dortmund utrzymuje cały czas wysoką dyspozycję. Ma już na swoim koncie 13 występów w drużynie prowadzonej przez Marco Rose, w których zdobył aż 17 bramek i zaliczył cztery asysty.

Napięcie wokół transferu Haalanda rośnie. Koszty przerosły jednego z gigantów

W związku z tymi niezwykłymi osiągnięciami Erling Haaland cały czas jest łączony z największymi klubami w europejskiej piłce. Jego odejście z Borussii Dortmund wydaje się już być przesądzone, ponieważ po zakończeniu obecnego sezonu w życie wejdzie klauzula, którą Norweg ma wpisaną w swoim kontrakcie, a wynosi ona "zaledwie" 75 milionów euro.

Jak do tej pory głównym faworytem to sprowadzenia Erlinga Haalanda był Real Madryt. Transfer Norwega miał być obok transferu Kyliana Mbappe jednym z największych marzeń Florentino Pereza. Wszystko wskazuje jednak na to, że sytuacja nieco się odmieniła. Według najnowszych doniesień dziennika "Marca" wicemistrzowie Hiszpanii wycofali się już z walki o norweskiego napastnika.

Wszystko ma być spowodowane zbyt wysokimi kosztami przeprowadzenia tego transferu. Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze władze Realu Madryt przeliczyły koszty samego transferu dodając do tego koszty pięcioletniego kontraktu i specjalnych premii dla ojca piłkarza Alfa-Inge Haalanda oraz jego agenta Mino Raioli.

Z tych wyliczeń wyszło, że sprowadzenie Haalanda kosztowałoby klub ponad 400 milionów euro! Taka kwota jest nie do zaakceptowania na Santiago Bernabeu, więc podjęto trudną decyzję o zaprzestaniu starań o zakontraktowanie Norwega. Florentino Perez ma się więc skupić w najbliższym czasie przede wszystkim na transferze Kyliana Mbappe, który już tej zimy może podpisać kontrakt i przenieść się latem za darmo.