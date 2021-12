Co Polacy myślą o wynikach Złotej Piłki? Są wyniki badania opinii publicznej

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w tegorocznym plebiscycie "France Football" na najlepszego piłkarza świata. Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski przegrał tylko z Lionelem Messim o zaledwie 33 głosy. Wynik wywołał wielką dyskusję, a wielu ekspertów uważa, że to Lewandowskiemu bardziej należała się ta nagroda.

Podczas gali Złotej Piłki Lewandowski musiał zadowolić się "nagrodą pocieszenia" dla najskuteczniejszego piłkarza 2021 roku. Ogólnopolski panel badawczy "Ariadna" postanowił wyjaśnić wątpliwości ws. przyznania Złotej Piłki Messiemu. Przeprowadzić sondę i zadał Polakom trzy kluczowe pytania na zlecenie serwisu WP Sportowefakty.

Panel badawczy zapytał Polaków, co sądzą o wynikach Złotej Piłki. Trzy kluczowe pytania

Pierwsze brzmiało: "Kto według Ciebie bardziej zasługiwał na pierwsze miejsce i zdobycie Złotej Piłki w tym roku?". 60 proc. wszystkich głosów badani oddali na Roberta Lewandowskiego, a tylko 12 proc. na Leo Messiego, natomiast opcję "trudno powiedzieć" wybrało 28 proc.

Drugie pytanie brzmiało: "Jak ocenisz fakt, że ostatecznie nagroda Złotej Piłki została przyznana dla Leo Messiego, a Robert Lewandowski zajął drugie miejsce?". Najwięcej głosów zebrała odpowiedź "trudno powiedzieć - 30 proc., niewiele mniej "zdecydowanie negatywnie" - 29 proc., później były "raczej negatywnie" - 25 proc., "raczej pozytywnie" - 10 proc. i "zdecydowanie pozytywnie" - 6 proc.

Trzecie pytanie brzmiało: "Czy wiedziałeś, że Robert Lewandowski był jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki za 2021 rok, czyli prestiżowej nagrody tygodnia France Football?". Tutaj najwięcej głosów wśród badanych zdobyła odpowiedź "TAK" - aż 82 proc., a "NIE" tylko 18 proc.

"Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca 1073 osoby w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI" - przekazał portal WP Sportowefakty.

Lewandowski ma na wyciągnięcie kolejny rekord strzelecki, najlepszego strzelca w roku kalendarzowym w Bundeslidze. Obecnie należy on do Gerda Muellera, który w 1972 roku trafił do siatki aż 43 razy. Lewandowski obecnie ma już 41 bramek ligowych i przed sobą jeszcze trzy mecze w 2021 roku w Bundeslidze, kolejno z Mainz, Stuttgartem i Wolfsburgiem. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Polak ustanowił rekord goli (41) w jednym sezonie Bundesligi.