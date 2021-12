Sensacyjne doniesienia brytyjskich mediów. Szykuje się wielki powrót do Realu Madryt?

- Real Madryt postara się zachęcić do powrotu Cristiano Ronaldo - takie sensacyjne doniesienia przekazał brytyjski portal Football Insider. Portugalczyk ma się nie odnajdować w nowej koncepcji gry Ralfa Rangnicka, co może go skłonić do kolejnej zmiany klubu.

