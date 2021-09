Adam Buksa zapowiada transfer już w styczniu. "To mój cel"

Adam Buksa zadebiutował w reprezentacji Polski podczas wrześniowych meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata w Katarze. Napastnik New England Revolution zdobył gola w meczu z Albanią (4:1) i zanotował hat-tricka w starciu z San Marino (7:1). Na trybunach Stadionu Narodowego w spotkaniu z Anglią Buksę obserwowali skauci Leicester City, o czym poinformował Mateusz Borek.

Adam Buksa nie ukrywa swoich zamiarów. "Chcę wrócić w styczniu do Europy"

Adam Buksa był gościem programu Polacy pod lupą na antenie Kanału Sportowego. Były zawodnik Pogoni Szczecin nie ukrywał, że liczy na transfer do Europy w trakcie zimowego okna transferowego. "Po dwóch latach spędzonych w MLS naturalnym krokiem będzie powrót do Europy. Chciałbym, aby to się stało w styczniu. Nie mam wymarzonego klubu i wymarzonej ligi. To mój cel na najbliższe miesiące. Chcę trafić gdzieś, gdzie będę miał szansę na regularne granie i na zrobienie postępu" - powiedział.

Buksa wrócił także do sytuacji, do której doszło po meczu z San Marino. Mowa o pomyłce "La Gazzetty dello Sport", która pomyliła Adama z jego bratem Aleksandrem, występującym w Genoi. "Zarówno polskie, jak i włoskie media myliły mnie z Olkiem. Myliły kompletnie fakty z naszego życia oraz naszych karier. Było to zabawne, ale dziwi mnie to, że tak łatwo się nas myli, bo różni nas naprawdę sporo - zaczynając od wieku, a kończąc na kraju, w którym na co dzień gramy" - dodał reprezentant Polski.

Mateusz Borek zdradził po meczu z Albanią, że dostał zapewnienie od Piniego Zahaviego, iż Adam Buksa zmieni klub w trakcie zimowego okna transferowego. "Dostałem zapewnienie od Piniego Zahaviego, że Buksa w najbliższym oknie znów pojawi się w Europie. Będzie grał w poważnym klubie, w poważnej lidze" - powiedział dziennikarz. W ostatnich miesiącach Buksa miał oferty transferu do takich klubów, jak AS Monaco, RCD Mallorca, Olympique Lyon czy Schalke 04.