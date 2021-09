Problemy Rosji przed hitem ME z Polską. "To nie jest usprawiedliwianie"

Rosjanie są aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi z Tokio. W Gdańsku zagrają z biało-czerwonymi w niemal najmocniejszym składzie. Zabraknie tylko Maksima Michajłowa i Wiktora Poletajewa. Inny siatkarz Sbornej, Jegor Kliuka w rozmowie z "Onet Sport" wytłumaczył, że reprezentanci Rosji odczuwają trudy całego sezonu i muszą radzić sobie nie tylko bez dwóch wyżej wspomnianych atakujących, ale także Kiriła Kletsa, który w fazie grupowej doznał kontuzji. Rosja na mecz z Polską musiała awaryjnie powołać Maksima Żygałowa, który na co dzień jest atakującym Fakieła Nowy Urengoj.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze zrobili rywalom dyskotekę. "Byliśmy w euforii"

Polacy grają o półfinał ME. Gdzie i o której oglądać mecz Polska - Rosja? [TRANSMISJA]

Kliuka o absencjach w rosyjskiej kadrze siatkarzy przed meczem z Polską i nowej roli w zespole. "Każdy mecz na nowej pozycji, to nowe doświadczenie"

- Gramy ze sobą już kilka miesięcy, jedziemy na oparach, ale to nie jest usprawiedliwieniem, bo to tyczy się też innych zespołów - powiedział Kliuka. W dalszej części rozmowy rosyjski siatkarz przyznał, że z powodu absencji dwóch atakujących sam musiał zmienić pozycję na atakującego podczas trwającej imprezy.

- Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja po prostu uwielbiam grać w siatkówkę. Obojętne czy na ataku, czy na przyjęciu. Oczywiście, jest mi trochę łatwiej grać na przyjęciu, bo to moja naturalna pozycja na boisku, ale każdy mecz na nowej pozycji, to nowe doświadczenie i szansa na rozwój. Skupiam się jednak tylko na zdobywaniu punktów. Bez względu, w jaki sposób i z jakiego miejsca na boisku to robi - dodał.

Francuzi nie dowierzają po klęsce z Czechami. "Co za pogrom"

Mecz Polska - Rosja we wtorek 14 września o godz. 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>