Bohater reprezentacji może zmienić klub. "Jest zapewnienie Zahaviego"

Adam Buksa wystąpił w podstawowym składzie w meczu reprezentacji Polski z Albanią (4:1). Napastnik New England Revolution zdobył bramkę w 45. minucie po uderzeniu głową, dzięki czemu biało-czerwoni schodzili na przerwę z prowadzeniem 2:1. W 81. minucie byłego zawodnika Pogoni Szczecin zmienił Karol Świderski. "Bardzo cieszę się z bramki i debiutu. Trudno o lepszy debiut, niż gol i wygrana reprezentacji" - mówił po spotkaniu Buksa.

Mateusz Borek komentował mecz Polska - Albania wraz z Kazimierzem Węgrzynem, a po jego zakończeniu pojawił się w studiu Kanału Sportowego. Dziennikarz zdradził, że Adam Buksa powinien wrócić do Europy w trakcie zimowego okna transferowego. "Dostałem zapewnienie od Piniego Zahaviego, że Buksa w najbliższym oknie znów pojawi się w Europie. Będzie grał w poważnym klubie, w poważnej lidze" - powiedział.

Komentator wyjaśnił też obecność napastnika New England Revolution w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Jak się okazuje, plan Paulo Sousy na to spotkanie był zupełnie inny. "Karol Świderski miał problemy pocovidowe i nie był w pełni sił. Było wiadomo, że nie jest w stanie zagrać od początku i przebywać na boisku przez kilkadziesiąt minut, tylko wejdzie na kilkanaście minut w roli dżokera. A Adam nie spalił się w debiucie, widać było, że słucha się pana Roberta" - dodał Borek.

Adam Buksa występuje w New England Revolution od stycznia 2020 roku, kiedy to odszedł za 4,2 miliona euro z Pogoni Szczecin. Napastnik zagrał w 23 spotkaniach tego sezonu Major League Soccer, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował dwie asysty. W ostatnich miesiącach Buksa miał oferty transferu do takich klubów, jak AS Monaco, RCD Mallorca, Olympique Lyon czy Schalke 04.