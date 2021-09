Były polski siatkarz domaga się medalu ME! "Zacznie się głaskanie"

Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Kadra prowadzona przez Vitala Heynena do tej pory nie przegrała żadnego meczu. Biało-czerwoni w 1/8 finału wygrali z Finlandią 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). "Polscy siatkarze są przed kluczowym meczem mistrzostw Europy i właśnie urządzili sobie pokaz siły przeciwko Finom, wygrywając 3:0. Nie ma powodów do obaw, bo weszli na poziom kapitalnej, dynamicznej i momentami wręcz bezbłędnej gry" - pisał Jakub Balcerski na łamach Sport.pl.

Były reprezentant Polski ostrzega. "Jak przegramy, to zacznie się gadanie o pechu"

Ireneusz Kłos udzielił wywiadu Polsatowi Sport przed meczem reprezentacji Polski z Rosją w ćwierćfinale ME siatkarzy. Jego zdaniem biało-czerwoni powinni zakończyć turniej na podium. "Jeśli przegramy z Rosją, to znowu zacznie się gadanie, że mamy pecha i zacznie się głaskanie zawodników. Ten zespół powinien zdobywać medale, najlepiej złote, ale niech będą jakiekolwiek. Mamy świetną drużynę i należy oczekiwać, że z dużych imprez przywiozą jakiś medal. Jeśli teraz wygramy, to będzie nam łatwiej" - powiedział.

Były reprezentant Polski uważa, że kluczową kwestią w meczu z Rosją będzie zagrywka. "Mamy potencjał, aby zagrywką seryjnie zdobywać punkty. Ma kto u nas bombardować przeciwnika w taki sposób. Sam Leon potrafi zdobyć cztery, pięć punktów z rzędu. Jeśli tak się stanie, to wierzę, że wygramy. Vital Heynen raczej wyciągnął wnioski z igrzysk, gdzie grał wąską grupą zawodników i to się źle skończyło. A tu lepiej wygrać brzydko niż przegrać ładnie" - dodał Kłos.

Mecz Polski z Rosją odbędzie się we wtorek 14 września o godzinie 20:30. Kadra prowadzona przez Tuomasa Sammelvuo wystąpi w tym meczu bez swojej największej gwiazdy, czyli Maksima Michajłowa. Zwycięzca tego spotkania znajdzie się w strefie medalowej, a w półfinale zagra ze zwycięzcą meczu Słowenia - Czechy.

