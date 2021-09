Największa sensacja ME w siatkówce. Trener komentuje: "Nie zesr...i się!"

Nieprawdopodobna sensacja w 1/8 finału mistrzostw Europy! Czesi, nie dość, że wyeliminowali Francuzów w walce o ćwierćfinał, to jeszcze zrobili to w trzech setach (25:22, 25:19, 34:32), wykorzystując dopiero dziewiątą piłkę meczową. Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli Francuzi - aktualni mistrzowie olimpijscy. W fazie grupowej w pięciu spotkaniach przegrali tylko jednego seta, w meczu z Niemcami. I wydawało się, że w spotkaniu z Czechami to nie powinno się zmienić.

- Powtarzałem im do znudzenia, aby byli odważni, nie "ze...li się" ze strachu i pozostali sobą. Świetnie to zrobili. Znów zagrali agresywnie, było kilka świetnym występów indywidualnych, ale w końcu znów byliśmy drużyną. Nałożyliśmy na przeciwników presję, z którą mogli się nie spotkać we wcześniejszych meczach i nie daliśmy im całkiem odetchnąć. Publiczność była naszym siódmym zawodnikiem i należy się jej za to wielkie uznanie - portal polsatsport.pl cytuje Jiriego Novaka, trenera Czechów.

- Nie co dzień zdarza się pokonać mistrzów olimpijskich. Nie mieliśmy w tym meczu nic do stracenia i to okazało się naszą przewagą. I graliśmy niemal bezbłędnie - dodał Lubos Bartunek, rozgrywający. W ćwierćfinale już czekają na Czechów Słoweńcy, którzy wygrali 3:1 z Chorwacją.

Francuzi nie dowierzają po klęsce z Czechami. "Co za pogrom"

