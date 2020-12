Transferowy niewypał Legii teraz strzela tak. Ależ bomba! [WIDEO]

Ozdobą poniedziałkowego meczu 11. kolejki ligi portugalskiej była bramka Iuri Medeirosa, który popisał się atomowym strzałem z dystansu. Bramkarz Boavisty nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Dla 26-latka był to trzeci gol w sezonie, ma też dwie asysty. A dla SC Braga było to ósme zwycięstwo w tym sezonie (na koncie mają też porażki), dzięki czemu zajmują drugie miejsce w lidze. Prowadzi Sporting, który ma pięć punktów więcej. W przyszłej kolejce zespół Medeirosa uda się do Lizbony, by zmierzyć się z liderem.

Medeiros, czyli transferowy niewypał Legii

Od lutego do czerwca 2019 roku Medeiros był wypożyczony do Legii, która zdecydowała, że nie wykupi go ze Sportingu, bo klauzula w kontrakcie mówiła o sześciu milionach euro. CV Portugalczyka było niezwykle imponujące jak na ekstraklasę - oprócz Sportingu grał w Genoi. Jednak w Legii Medeiros nie zachwycał, w 15 meczach strzelił trzy gole (z Miedzią Legnica, Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk). Do tego dołożył jedną asystę. Później trafił do Norymbergi, gdzie po roku odszedł do Bragi.

