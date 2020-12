ESPN: Spójrzcie na Brazylię. To wielkie ostrzeżenie przed europejską Superligą

Kibice piłkarscy w Brazylii są w ostatnim czasie bardzo rozgniewani na swoich piłkarzy. Dla tych drugich pandemia to okoliczność sprzyjająca, bo grają przy pustych trybunach. Mimo to zawodnicy takich drużyn jak Flamengo czy Sao Paulo i tak spotykają się ze wściekłością fanów - np. na lotniskach czy w ośrodkach treningowych. Zdaniem ESPN to ostrzeżenie dla tych, którzy w Europie myślą o wprowadzeniu piłkarskiej Superligi. Dlaczego?

Amerykański portal wskazuje, że Brazylia jako kraj przez wiele lat była zacofana infrastrukturalnie, co miało wpływ także na piłkę nożną. Centralna liga piłkarska powstała dopiero w 1971 roku. Wcześniej najważniejsze były mistrzostwa poszczególnych 27 stanów Brazylii. Wiele klubów, które do 1971 roku odnosiło lokalne sukcesy, dziś jest na skraju upadku albo po prostu nie liczy się w centralnych rozgrywkach.

Brazylia ostrzeżeniem dla Superligi

Jako przykład podany został klub Botafogo. Klub-wychowawca wielu mistrzów świata z reprezentacji z 1958 roku, 1962 czy 1970. Ostatnio obniżył loty, fani są rozczarowani - Przejście z poziomu regionalnego na narodowy stało się gwarancją niezadowolenia wśród kibiców. Teraz zastosujmy to do nadziei niektórych wielkich europejskich klubów na utworzenie europejskiej Superligi - wskazuje ESPN.

Na powstaniu nowych rozgrywek straciłyby przede wszystkim ligi krajowe w Europie. Stałyby się mniej atrakcyjne. Ponadto załóżmy, że Superliga składałaby się z 20 drużyn. Emocje dotyczyłyby walki o pierwsze trzy miejsca w tabeli. A pozostali? Fani Juventusu czy Barcelony w obecnej formie mogliby nie być zachwyceni, że ich drużyny rywalizują o miejsca 13-15. Dotąd te ekipy walczyły w swoich ligach krajowych o tytuły, nagle miałyby o środek tabeli w nowych rozgrywkach. Zadowoleni mogą być tylko nieliczni - tak jak obecnie w Brazylii.

