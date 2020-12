47 proc. Lewandowskiego! Polak deklasuje. Ale co powiedzieć o Musiali? 91 proc. w głosowaniu

47 procent głosów internautów otrzymał Robert Lewandowski. Drugie miejsce zajął Joshua Kimmich (20 procent), a trzecie Thomas Mueller (11 procent). Polak był najważniejszym piłkarzem drużyny z Monachium w kończącym się roku. Bayern wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę, Puchar Niemiec i Superpuchar Niemiec. Lewandowski był królem strzelców trzech pierwszych rozgrywek.

Wyróżnienia dla piłkarzy Bayernu

W kategorii "debiutant roku" aż 91 procent głosów zgarnął 17-letni Jamal Musiala. Tylko 4 procent otrzymał Leroy Sane, który kilka miesięcy temu przeniósł się do Bayernu z Manchesteru City. Jego transfer jak na razie nie jest do końca udany. Skrzydłowy miewa momenty lepszej i gorszej gry, a jest o siedem lat starszy od Musiali. "Momentem roku" kibice mistrza Niemiec wybrali gol Kingsleya Comana w finale Ligi Mistrzów (48 procent) przeciwko PSG (1:0). Z kolei "meczem roku" wybrano starcie z Barceloną (8:2) w ćwierćfinale LM (84 procent).

Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa indywidualne wyróżnienia. Polak otrzymał najważniejsze nagrody na świecie, FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my wyróżniliśmy go w tegorocznej edycji naszego plebiscytu „Ikona Futbolu”. W niedzielę wybrano go także na piłkarza roku na gali Globe Soccer Awards w Dubaju.

