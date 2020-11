Marcin Bułka wybrany piłkarzem meczu! Został bohaterem w nowym klubie

Marcin Bułka trenował w Barcelonie, Chelsea i Paris Saint Germain, ale nigdzie nie dostał prawdziwej szansy. W Hiszpanii i Anglii grał jedynie w młodzieżowych drużynach, a we Francji zaliczył zaledwie dwa mecze. 21-letni bramkarz został więc wypożyczony do drugiej ligi hiszpańskiej, gdzie reprezentuje barwy klubu - FC Cartagena. W nowym klubie zadebiutował dopiero kilka dni temu przeciwko Mallorce (1:2). W sobotę zaliczył drugi mecz i od razu został bohaterem.

Bułka bohaterem! Wielkie wyróżnienie Polaka

FC Cartagena bezbramkowo zremisowała z Rayo Vallecano, a kibice klubu Polaka wybrali go zawodnikiem meczu! Bułka zanotował trzy udane parady, ale to wystarczyło, by wygrać w głosowaniu fanów.

Bułka Sofascore

Już w środę Cartagena, szesnasty zespół ligi, podejmie u siebie Espanyol, wicelidera Segunda Division. Wszystko wskazuje, że Bułka znowu stanie między słupkami.

Kontrakt Bułki wygasa latem 2021 roku, wtedy urodzony w 1999 roku bramkarz miałby wtedy wrócić do Paryża. Z kolei umowa z PSG wygasa dopiero za pięć lat.

