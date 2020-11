Fenomenalny rzut rożny w III lidze polskiej! Tego się nie widuje w piłce nożnej

Zobacz wideo Zobacz pierwszego gola Krzysztofa Piątka w tym sezonie! Kluczowy moment

W meczu 16. kolejki III ligi Rekord Bielsko-Biała przegrał w sobotę u siebie z Polonią Bytom 1:2. Goście prowadzi 1:0 od 19. minuty po golu Stefańskiego, gdy w 33. minucie doszło do wyrównania. I to w jaki sposób! Zawodnicy Rekordu wykonali rzut rożny w bardzo efektownym stylu. Pięć podań z pierwszej piłki, wstrzelenie po ziemi piłki w pole karne, a tam z najbliżej odległości trafił do bramki Guzek.

Zobacz efektowną akcję Rekordu:

Na uwagę zwraca nie tylko pomysłowość rozegrania akcji, ale i technika piłkarzy. Tak rozegranych rzutów rożnych nie widuje się zbyt często w futbolu. Nie tylko w III lidze, ale i w wyższych rozgrywkach. - Wzorce chyba z futsalu - napisał Rafał Kędzior z agencji Fair Sport.

Efektowna akcja i bramka nie dały jednak gospodarzom choćby punktu. W 68. minucie zwycięskiego gola dla Polonii strzelił Żagiel. W trzecioligowej tabeli grupy 3 prowadzi Ruch Chorzów (30 punktów). Polonia jest druga, ma pięć punktów straty do "Niebieskich". Rekord jest na 11. miejscu (19 punktów). W kolejnym meczu piłkarze z Bielska-Białej zagrają w środę ze Ślęzą Wrocław. Polonia Bytom zaś w sobotę zmierzy się u siebie z Polonią Nysa.