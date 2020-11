Na taki mecz Piątek czekał od dawna. Wszyscy są zachwyceni Polakiem!

Zobacz wideo Grosicki wróci do Ekstraklasy? "Jeden klub w Polsce stać na Grosickiego. Rozmowy już były" [SEKCJA PIŁKARSKA #70]

Piątek w 46. minucie zastąpił kontuzjowanego Jhona Cordobę i trzeba przyznać, że dał bardzo dobrą zmianę. To po jego dośrodkowaniu padł drugi gol dla Herthy, a w końcówce sam jeszcze wpisał się na listę strzelców. Mecz mógł zakończyć nawet z dwoma trafieniami na koncie, ale w 64. minucie nie wykorzystał dobrej okazji.

REKLAMA

Dramat gwiazdy Bayernu. Poważna kontuzja. Może stracić cały sezon

Piątek długo czekał na taki mecz. Zachwyty nad Polakiem

Występ Polaka wysoko oceniły zarówno niemieckie media, jak i piłkarskie serwisy statystyczne. Sportbuzzer.de w skali od 1 do 6, gdzie 1 to klasa światowa, a 6 występ będący nieporozumieniem, Piątkowi wystawił notę 2, najwyższą w drużynie. Bardzo dobrze wypadł również w zestawieniach sofascore.com i whoscored.com. W dziesięciostopniowej skali napastnik Herthy od pierwszego serwisu dostał ocenę 7,2, a od drugiego 7,4 - w obu przypadkach był to czwarty najlepszy rezultat w zespole.

Statystyki Krzysztofa Piątka w meczu z Augsburgiem (źródło: sofascore.com) sofascore.com

Dla Piątka było to pierwsze trafienie w tym sezonie Bundesligi. Przełamał się zresztą nie tylko on, ale i cała drużyna. Ekipa z Berlina w pięciu poprzednich meczach ligowych zaliczyła cztery porażki i remis. Dzięki wygranej nad Augsburgiem Hertha odskoczyła od strefy spadkowej i po 7. serii gier ma nad nią 4 punkty przewagi.