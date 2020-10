Reprezentant Polski może trafić do Championship!

Przemysław Frankowski zawodnikiem Chicago Fire jest od stycznia 2019 roku. To wtedy klub z MLS wykupił Polaka z Jagiellonii Białystok za 1,7 miliona dolarów. Do tej pory Frankowski rozegrał w USA 42 mecze, w których strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Portret rodziny Brzęczków to jest filmowa historia! [SEKCJA PIŁKARSKA #65]

Brzęczek ucieszyłby się z transferu

Skrzydłowy Chicago Fire nieźle spisuje się w MLS i regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Polski. Chociaż na poprzednie zgrupowanie nie puścił go klub, a na najbliższe nie przyjedzie z powodu kontuzji, to Frankowski cieszy się zaufaniem selekcjonera Jerzego Brzęczka. Z takiego transferu na pewno cieszyłby się Brzęczek, który nie miałby takich problemów z powoływaniem piłkarza.

Piłkarzowi ufa też jego były trener z Chicago Fire, Veljko Paunović. Serb, który obecnie pracuje w angielskim Reading, chce sprowadzić Polaka na Wyspy - poinformował Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego". Na razie nie wiadomo jednak, czy kluby zdążą się porozumieć ws. odstępnego. Okienko transferowe zamyka się 5 października.

Reading to aktualny lider Championship. Zespół Paunovicia prowadzi w tabeli wraz z Bristol City, mając na koncie komplet dziewięciu punktów po trzech meczach. Frankowski jest wychowankiem Lechii Gdańsk, z której trafił do Jagiellonii w 2014 roku.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .